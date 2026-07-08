Star Wars prépare enfin le terrain de Rey avec le film Starfighter

Un nouveau rapport affirme que Star Wars: Starfighter lancera dès son intrigue le futur ordre Jedi de Rey. De quoi brouiller sa promesse de film autonome.

En bref Star Wars: Starfighter pourrait lancer l’ordre Jedi de Rey

Ryan Gosling escorterait un enfant vers une planète Jedi

Le film sortirait le 28 mai

On attendait un film à part. Les nouvelles rumeurs décrivent plutôt un préquel déguisé au futur de Star Wars avec Rey Skywalker en ligne de mire.

C’est là que le sujet devient intéressant. Depuis des mois, le projet autour du nouvel ordre Jedi semblait flotter, surtout après les secousses chez Lucasfilm, dont le départ de Kathleen Kennedy. Or plusieurs bruits de couloir racontaient déjà que Rey ne serait pas cantonnée à un seul film. Cette fois, la bascule serait plus rapide que prévu.

Le standalone qui n’en serait plus vraiment un

D’après Making Star Wars, un site souvent bien renseigné sur la saga, Star Wars: Starfighter intégrerait directement les bases du récit lié au nouvel ordre Jedi. Pas forcément avec une apparition de Daisy Ridley, précision importante, mais avec un cadre, des personnages et un lieu qui renvoient clairement à ce futur-là.

Ça change pas mal la promesse initiale de Shawn Levy. Son film devait être autonome, assez détaché du poids du canon récent. S’il devient la première pierre de l’après-The Rise of Skywalker, il reste accessible, oui, mais il sert aussi de passerelle. Et ça, pour la saga, ce n’est pas un détail.

Un pilote, un enfant et une destination très précise

Le cœur supposé de l’intrigue tient en peu de mots. Ryan Gosling y jouerait Cade, décrit comme un profil à la Han Solo, entre pirate et franc-tireur, et ami proche du père du personnage incarné par Flynn Gray. Sa mission serait d’emmener le garçon vers une planète Jedi.

Bon, dit comme ça, la porte est déjà ouverte. Si un enfant doit être conduit jusqu’à un sanctuaire Jedi, on n’est plus dans une aventure spatiale totalement isolée. On touche à la reconstruction de l’ordre, donc à l’héritage direct de Rey.

Adaria, ses padawans et un duel au sabre

Le rapport ajoute un décor très précis. Le sanctuaire serait installé sur Adaria, une planète verte et luxuriante, inspirée visuellement de l’Asie de l’Est, avec fontaines, végétation dense, huttes de style tiki et quelques éléments plus technologiques comme des zones d’atterrissage.

Aaron Pierre, vu dans Lanterns, jouerait un personnage lié à ce lieu. Les Jedi qu’on y verrait seraient surtout des padawans en formation, habillés de tuniques beiges rappelant Obi-Wan Kenobi et le jeune Anakin à la fin de The Phantom Menace. Et un duel au sabre laser opposerait Aaron Pierre à Mia Goth sur Adaria, sans que son rôle soit encore clair.

Ce que le casting dit déjà du film

Ces éléments collent avec d’autres rumeurs sur la distribution, où reviennent aussi Amy Adams, possiblement la mère du personnage de Flynn Gray, puis Matt Smith, Daniel Ings et Simon Bird. Clairement, l’ensemble ressemble moins à une parenthèse qu’à un prologue pour la prochaine phase de Star Wars.

Le film est attendu le 28 mai. Si tout cela se confirme, Starfighter comptera moins pour ce qu’il raconte seul que pour ce qu’il installe ensuite. Dans une franchise comme celle-ci, c’est souvent là que tout se joue.