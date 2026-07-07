Netflix enterre Narcos, sa saga criminelle culte après 6 saisons

Chris Brancato confirme que l’univers Narcos est terminé. Une page se tourne pour l’une des franchises criminelles les plus marquantes de Netflix.

En bref Chris Brancato acte la fin de Narcos

La franchise s’arrête après six saisons

Brancato part désormais chez MGM+

Chez Netflix, certaines séries remplissent un catalogue. Et d’autres définissent une époque. Narcos faisait clairement partie de la seconde catégorie, et la confirmation tombe enfin, la franchise est terminée.

La porte est cette fois vraiment fermée

Dans un entretien accordé alors qu’il parlait de The Westies, son nouveau projet avec Michael Panes pour MGM+, Chris Brancato a expliqué que l’histoire qu’il voulait raconter autour de Pablo Escobar était finie. Il a même glissé, à propos de ses séries criminelles depuis Narcos, « On pourrait soutenir que chaque série criminelle [de moi] depuis Narcos est une autre déclinaison de Narcos ».

Le plus important est ailleurs. Brancato dit aussi qu’il a bouclé la partie Escobar et qu’il n’y a plus, à ses yeux, d’histoire à raconter dans cet univers. Résultat, les fans qui espéraient encore un retour, cinq ans après la fin de la série mère, peuvent arrêter d’attendre. Michael Panes a bien plaisanté sur un hypothétique Narcos: Mars, pour le jour où l’humanité colonisera la planète rouge, mais vous voyez l’idée.

Pourquoi Narcos a compté chez Netflix

Si la fin pèse un peu, c’est parce que Narcos n’était pas un simple polar de plus dans la machine Netflix. La série trouvait un ton rare, à mi-chemin entre le documentaire stylisé et le drame mafieux très incarné. Ce mélange pouvait sembler casse-gueule. Il tenait pourtant grâce à une vraie attention à la précision historique et à un casting solide.

Wagner Moura, dans le rôle de Pablo Escobar, reste au centre de ce souvenir-là. Autour de lui, Boyd Holbrook et Pedro Pascal incarnaient les agents de la DEA lancés à sa poursuite. Puis la série a déplacé son regard, avec un troisième chapitre porté encore par Pascal, cette fois face au cartel de Cali mené par Gilberto Rodríguez Orejuela, joué par Damián Alcázar.

Six saisons, deux séries, un même monde

On a parfois tendance à réduire Narcos à ses trois premières saisons. Sauf que la franchise a vécu plus longtemps, via Narcos: Mexico, lancée en 2018.

Cette déclinaison suivait l’agent de la DEA Kiki Camarena, incarné par Michael Peña, face à Miguel Ángel Félix Gallardo, chef du cartel de Guadalajara joué par Diego Luna. Elle a, elle aussi, duré trois saisons, avant de s’arrêter en 2021. En tout, cela fait bien six saisons pour l’ensemble.

Une fin symbolique pour un genre que Brancato continue ailleurs

Ce qui se ferme chez Netflix ne disparaît pas tout à fait dans la carrière de Brancato. Il assure avoir encore quelques projets criminels en préparation, capables selon lui de rivaliser avec Narcos, et il poursuit désormais cette veine avec The Westies sur MGM+.

Reste le bilan. Narcos a décroché deux nominations aux Golden Globe Awards et trois aux Primetime Emmy Awards. Narcos: Mexico a ajouté deux nominations aux International Emmy Awards. Pas mal pour une franchise que Netflix ne relancera visiblement pas. Et ce n’est pas anodin, parce que ce genre de série, à la fois populaire et formellement soignée, ne se remplace pas si facilement.