Griselda ne partage pas le même univers que Narcos

Le créateur de Narcos se réjouit que Griselda ne soit pas rattachée à la série dédiée à Pablo Escobar.

Tl;dr Narcos se déroule dans un univers différent de celui de Griselda.

Griselda, avec Sofia Vergara, a reçu des critiques élogieuses.

La décision de séparer les deux séries a permis d’explorer plus profondément l’ascension unique de Blanco dans le commerce de la drogue en Colombie.

Toutes les saisons de Narcos, Narcos: Mexico et Griselda sont disponibles sur Netflix.

La séparation entre Narcos et Griselda

Ancien showrunner de Narcos, Eric Newman est désormais à la tête de Griselda, une nouvelle série policière diffusée sur la plateforme de streaming Netflix. Malgré des liens évidents entre les deux univers, Eric Newman a décidé de ne pas les mêler. Une décision qui semble avoir porté ses fruits, au vu des critiques élogieuses que reçoit Griselda.

Sofia Vergara dans le rôle de Griselda

Griselda, série de Netflix, met en scène Sofia Vergara dans le rôle d’une baronne de la drogue colombienne. Son parcours, de ses débuts pour subvenir aux besoins de sa famille à sa chute due à sa cupidité, a captivé les spectateurs. La prestation de Sofia Vergara a été particulièrement saluée par les critiques.

Un choix stratégique

Lors d’une récente interview pour la première de Griselda, Eric Newman a expliqué pourquoi il avait pris la décision de séparer les deux univers. Malgré la tentation de lier les deux séries, lui et son équipe n’ont “pas trouvé de moyen” de le faire et ont finalement conclu que cela a profité à la série menée par Sofia Vergara.

Une approche qui fonctionne

Le fait de ne pas relier Griselda à l’univers de Narcos a permis aux scénaristes d’explorer plus profondément l’ascension unique de Griselda Blanco dans le commerce de la drogue en Colombie. De plus, cela a rendu la série plus accessible à tous, sans avoir à connaître l’univers de Narcos. Cette approche semble avoir fonctionné, au vu du score élevé de Griselda sur Rotten Tomatoes.