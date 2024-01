La véritable histoire de Griselda Blanco, la baronne de la drogue

Si la série télévisée Griselda diffusée sur Netflix dépeint la vie de Griselda Blanco, une trafiquante de drogue colombienne, sa véritable histoire est encore plus incroyable que ce que certains pourraient imaginer.

Griselda : l’histoire vraie d’une narcotrafiquante

Avec la série télévisée Griselda, la plateforme de streaming Netflix fait découvrir la vie tumultueuse de Griselda Blanco, la reine de la cocaïne incarnée par Sofía Vergara. Connue pour son rôle dans la série comique Modern Family, la comédienne américano-colombienne offre ici une performance inédite en montrant une autre facette de son talent d’actrice.

Un parcours de vie tumultueux

Née dans la pauvreté à Cartagena en Colombie, Griselda Blanco a grandi à Medellín, une ville tristement célèbre pour sa criminalité. Sans figure paternelle pour soutenir sa famille, elle a été initiée au trafic de drogue par des dealers locaux. Sa petite taille et son jeune âge ne l’ont pas empêchée de se forger une personnalité redoutable pour rivaliser avec les hommes de son milieu. Au fil du temps, elle est devenue l’une des plus importantes narcotrafiquantes du monde.

De la Colombie à Miami : l’ascension d’une reine de la drogue

Après avoir fui la Colombie pour les États-Unis, Griselda Blanco s’est établie à New York où elle a rapidement mis en place un réseau de distribution de cocaïne. Mais des accusations de complot pour trafic de drogue l’ont contrainte à retourner en Colombie. Une fois de retour, elle a accumulé suffisamment de ressources pour revenir aux États-Unis et devenir l’une des plus redoutées narcotrafiquantes de l’histoire.

L’empreinte de Griselda Blanco dans la guerre de la drogue

Griselda Blanco a joué un rôle crucial dans la guerre de la drogue à Miami, un réseau de distribution de cocaïne qui rapportait jusqu’à 80 millions de dollars par mois. En collaboration avec d’autres trafiquants de drogue, elle a contribué à l’importation quotidienne de 70% de la cocaïne, de la marijuana et des Quaaludes aux États-Unis.

Une fin tragique

Arrêtée en 1985, Griselda Blanco a été condamnée à 15 ans de prison pour diverses infractions liées à la drogue. Libérée en 2004 pour raison de santé, elle a été assassinée en 2012 dans une boucherie à Medellín, la ville où tout a commencé pour elle.