Lucasfilm révèle les impressions de George Lucas sur la série Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi de Disney et Lucasfilm est la meilleure série télévisée dans l'univers Star Wars pour George Lucas.

George Lucas et la série Obi-Wan Kenobi

Le créateur de Star Wars, George Lucas, s’est largement retiré de l’univers de la franchise depuis son acquisition par Disney. Cependant, une récente interview de Pablo Hidalgo, un cadre créatif de Lucasfilm, a révélé les véritables sentiments de George Lucas à propos de la série télévisée Obi-Wan Kenobi.

Le sceau d’approbation de George Lucas

Dans une conversation sur le podcast Full of Sith, Pablo Hidalgo a déclaré que George Lucas avait beaucoup apprécié la série Obi-Wan Kenobi :

Il a été consulté dès le début, interrogé sur ses pensées et s’il était convaincu par le concept. Il a été à cent pour cent favorable. J’ai entendu dire que c’est l’une de ses créations préférées dans l’univers Star Wars.

Il est rare que George Lucas donne son aval à un projet Star Wars, faisant de ce soutien une réussite majeure pour la série.

George Lucas et son amour pour le personnage d’Obi-Wan Kenobi

Plus tard dans l’interview, Pablo Hidalgo a expliqué que George Lucas aimait Obi-Wan Kenobi en grande partie en raison du traitement du personnage. La série raconte l’une des histoires les plus importantes qui se sont déroulées entre les trilogies de Lucas : la réalisation par Obi-Wan Kenobi que Dark Vador a survécu. La série est une continuation naturelle de l’histoire créée par George Lucas et offre une réelle opportunité à l’un de ses personnages les plus aimés de briller et de grandir en tant que personne.