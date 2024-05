Bodkin de Netflix est-elle basée sur une histoire vraie ?

Créée par l'écrivain britannique Jez Scharf pour la plateforme de streaming Netflix, Bodkin est une œuvre entièrement fictive qui tourne autour d'un podcast de crime.

Tl;dr Bodkin est une série Netflix basée sur un podcast de crime fictif.

La série se déroule dans une petite ville côtière irlandaise.

Malgré son réalisme, Bodkin n’est pas basée sur une histoire vraie.

La série parodie les éléments sensationnalistes des véritables podcasts de crime.

Bodkin : un mystère fictif sur Netflix

Lancée exclusivement sur Netflix le 9 mai 2024, la mini-série Bodkin de sept épisodes se déroule entièrement dans une petite ville côtière d’Irlande. Elle a été créée par l’écrivain britannique Jez Scharf, auteur d’œuvres précédentes telles que Mister Biscuits (2018), Groucho Nietzsche (2014) et The UnDream (2013), et a été en partie réalisée par Bronwen Hughes (Breaking Bad, Better Call Saul,13 Reasons Why). La série a été bien accueillie par la critique, avec un score de 70% sur Rotten Tomatoes.

Les personnages de Bodkin

La série suit le protagoniste Gilbert, interprété par l’ancien membre du Saturday Night Live Will Forte, un podcaster professionnel qui se rend dans la petite ville fictive de Bodkin, en Irlande. Il est accompagné d’Emmy (Robyn Cara), son assistante ambitieuse mais inexpérimentée, et de Dove (Siobhán Cullen), une journaliste d’investigation sans concession qui fuit un sombre passé. À leur arrivée à Bodkin, ils sont rejoints par Sean O’Shea (Chris Walley), un habitant local engagé comme chauffeur pour leur séjour.

Une parodie des podcasts de crime

Malgré le réalisme de Bodkin, la série ne s’inspire directement d’aucune histoire vraie en particulier. Elle parodie néanmoins les éléments sensationnalistes des véritables podcasts de crime. La série évoque ainsi la façon dont certains podcasts de crimes réels peuvent perturber des petites villes et les personnes impliquées dans des meurtres. Un thème récurrent de Bodkin est le refus des habitants de la ville de révisiter ou de déterrer le passé.