Pourquoi Pedro Pascal a quitté Narcos après la saison 3 ?

Avant de devenir célèbre grâce à Game of Thrones, The Mandalorian ou encore The Last of Us, l'acteur chilo-américain Pedro Pascal s'est fait connaître dans la série télévisée Narcos sur Netflix.

Tl;dr Pedro Pascal quitte la série Narcos après la saison 3.

Son départ était prévu depuis la saison 2, selon le showrunner Eric Newman.

Des rumeurs ont lié son départ à un drame réel, mais elles ont été démenties.

Depuis son départ, la carrière de Pedro Pascal a explosé avec des rôles majeurs.

Le départ planifié de Pedro Pascal de Narcos

Avec son rôle de l’agent de la DEA Javier Peña dans la série Narcos, Pedro Pascal a su se faire une place dans le monde du cinéma. Cependant, son personnage disparaît après la troisième saison, suscitant de nombreuses interrogations parmi les fans. Le showrunner de la série, Eric Newman, a cependant tenu à clarifier la situation : “Le plan, dès la deuxième saison, était de conclure l’histoire colombienne et de commencer une nouvelle aventure au Mexique”.

La série Narcos, créée par Chris Brancato pour Netflix, retrace l’histoire du trafic de cocaïne en Colombie. Après trois saisons, la série a pris fin, laissant place à sa suite Narcos: Mexico.

Un départ lié à une tragédie réelle ?

Plusieurs rumeurs ont prétendu que le départ de Pascal était lié à l’assassinat du repéreur de la série Carlos Muñoz Portal au Mexique. Cependant, malgré sa tristesse et son inquiétude face à ce drame, l’acteur n’a jamais laissé entendre que cet événement était à l’origine de sa décision de quitter la série.

La carrière fulgurante de Pedro Pascal après Narcos

Depuis son départ de Narcos, Pedro Pascal a vu sa carrière prendre un tournant impressionnant. Il a enchaîné les rôles dans des films à succès comme Wonder Woman 1984, Kingsman: The Golden Circle, The Equalizer 2, ou encore The Unbearable Weight of Massive Talent.

Mais c’est à la télévision que l’acteur a véritablement explosé, avec son rôle de Din Djarin dans la série The Mandalorian de Disney+, qui deviendra bientôt un film. Il a également incarné Joel Miller dans l’adaptation du jeu vidéo The Last of Us sur Max, qui entamera bientôt sa deuxième saison. Enfin, il intégrera l’univers Marvel en incarnant Reed Richards des Fantastic Four.