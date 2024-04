Décès d’Adrian Schiller, star de The Last Kingdom et Beauty and the Beast

Le comédien britannique Adrian Schiller, célèbre pour son rôle d'Aethelhelm dans la populaire série The Last Kingdom sur Netflix, est tragiquement décédé à l'âge de 60 ans.

Tl;dr Adrian Schiller, acteur de The Last Kingdom, est décédé à 60 ans.

Sa mort a été annoncée par son agent, Amanda Evans.

Adrian Schiller a également travaillé dans le doublage de jeux vidéo.

Ses rôles notables incluent Victoria et Beauty and the Beast.

Un talent éteint : Adrian Schiller est décédé

L’industrie du cinéma est en deuil. Adrian Schiller, réputé pour son rôle d’Aethelhelm dans The Last Kingdom, nous a tragiquement quittés à l’âge de 60 ans.

Une carrière marquante

Né à Londres en 1964, Adrian Schiller a débuté sa carrière d’acteur au début des années 1990. Il a joué des rôles ponctuels dans plusieurs séries télévisées, dont Bugs et Prime Suspect 2. Sa première apparition filmique a été dans le téléfilm RKO 281, qui retrace la création du chef-d’œuvre d’Orson Welles, Citizen Kane.

Une présence inoubliable sur le petit écran

C’est cependant plus récemment que la carrière télévisuelle de Adrian Schiller a véritablement pris son envol. L’acteur défunt a acquis une notoriété certaine grâce à des rôles marquants dans des séries telles que le drame historique Victoria et bien sûr, The Last Kingdom de Netflix. Avant son décès, Adrian Schiller avait également fait une apparition dans un épisode de la série Apple TV+ The New Look.

Un talent polyvalent

Outre ses rôles à l’écran, Adrian Schiller a également prêté sa voix à de nombreux personnages de jeux vidéo, débutant en 2009 avec le jeu Indiana Jones and the Staff of Kings. Il a ensuite participé à d’autres jeux notables, tels que Castlevania: Lords of Shadows, Fable III, GoldenEye 007 et Assassin’s Creed III.

Son rôle le plus notable au cinéma a été dans le remake en live-action de Disney, Beauty and the Beast. Il a également joué dans le film historique de 2015, Suffragette, qui a reçu des critiques élogieuses lors de sa sortie.