Les Experts a évité un cliché surutilisé des séries policières

Contrairement à la plupart des séries policières qui abusent des clichés, la série télévisée Les Experts de Alliance Atlantis et CBS Paramount Television se démarque par son originalité et se révèle plus solide dans le genre.

Tl;dr Les Experts a évité les clichés habituels des séries policières.

La série s’est concentrée sur l’analyse scientifique des scènes de crime.

Les Experts a influencé le genre en introduisant plus de réalisme.

Elle a été populaire pendant 15 saisons et est toujours disponible en streaming.

Les Experts, une série policière qui a révolutionné le genre

Nombreuses sont les séries policières qui s’appuient sur des clichés éculés. C’est en évitant ces clichés que Les Experts s’est distinguée. Cette série, qui a duré pendant 15 saisons et a donné naissance à cinq séries dérivées, a suivi une équipe d’enquêteurs médico-légaux à Las Vegas.

Une approche innovante de l’enquête

Au lieu de se concentrer sur un détective excentrique comme le font de nombreuses séries policières, Les Experts a mis l’accent sur l’analyse scientifique des scènes de crime. En choisissant de rendre le travail de laboratoire non seulement intéressant mais aussi passionnant, la série a su captiver son public sans avoir à recourir à des personnages de détectives excentriques ou surdoués.

L’impact de Les Experts sur le genre policier

Le succès de Les Experts ne s’est pas arrêté à la fin de la série en 2015. En effet, son influence sur les séries policières se fait toujours sentir. Beaucoup ont emprunté des éléments de la formule gagnante de CSI, et l’utilisation de la science médico-légale dans ces séries est devenue courante. Cependant, CSI a su se démarquer en évitant un cliché spécifique très répandu dans le genre : le détective génial mais excentrique.

Le succès durable de Les Experts

Même après la fin de la série originale, le succès de Les Experts perdure. Preuve en est le reboot de la série en 2021 avec Les Experts: Vegas. Les audiences élevées tout au long des 15 saisons de la série sur CBS démontrent que le public était avide de quelque chose de différent. Toutes les saisons de Les Experts peuvent être visionnées sur Hulu, Paramount+ ou Amazon Prime Video.