Avatar : Le mystère de la mort de Sokka après la fin du Dernier Maître de l’Air

Après avoir sauvé le monde dans Avatar : Le Dernier Maître de l'Air, Sokka a vécu une vie bien remplie avant de mourir, précédant ainsi les événements de La Légende de Korra. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pendant cette période de sa vie ?

Tl;dr Sokka est décédé entre les séries Avatar: Le Dernier Maître de l’Air et The Legend of Korra.

Sokka est devenu chef de la Tribu de l’eau du Sud et a siégé au Conseil de la République Unie.

La cause de la mort de Sokka est supposée être naturelle, survenue entre 158 et 170 AG.

Le manque d’informations sur la mort de Sokka est dû à son rôle limité dans The Legend of Korra.

La vie et la mort de Sokka

Après avoir sauvé le monde dans Avatar: Le Dernier Maître de l’Air, Sokka a vécu une vie pleine et riche avant de mourir avant les événements de The Legend of Korra. Il est devenu un guerrier et un leader expert et a laissé la Tribu de l’eau du Sud pour aider Aang à vaincre la Nation du Feu et à mettre fin à la guerre de Cent Ans.

Le destin post-Avatar de Sokka

Après la fin de Avatar: Le Dernier Maître de l’Air, Sokka est retourné à la Tribu ade l’eau du Sud une fois la paix rétablie. Il est finalement devenu le Chef de la Tribu de l’eau du Sud et a siégé au Conseil de la République Unie. Son décès est survenu quelque part entre 158 et 170 AG, alors qu’il avait entre 74 et 86 ans, et la cause est supposée être naturelle.

Les raisons de l’absence de détails sur Sokka

La raison de l’absence de détails sur la mort de Sokka est sa participation limitée à The Legend of Korra. Les créateurs de la série, Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, ont déclaré dans une interview à ScreenCrush : “Faire revenir les anciens personnages est amusant, mais il faut une raison spécifique à l’histoire pour qu’ils reviennent.”