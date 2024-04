The Dark Tower : Mike Flanagan face à un grand choix concernant l’adaptation télévisée du roman de Stephen King

Le célèbre réalisateur d'horreur Mike Flanagan s'apprête à adapter The Dark Tower à la télévision. Toutefois, une décision cruciale concernant la série télévisée doit être prise avant de démarrer.

Tl;dr Mike Flanagan va adapter The Dark Tower en série.

Mike Flanagan doit choisir entre deux versions du livre The Gunslinger.

La version de 2003 est plus récente et probablement préférée par Stephen King.

La dernière adaptation de The Dark Tower était un film de 2017.

Mike Flanagan aux commandes de l’adaptation de The Dark Tower

Maître de l’épouvante en streaming, Mike Flanagan se prépare à une nouvelle conquête avec l’adaptation de la célèbre série de dark fantasy de Stephen King, The Dark Tower. Après avoir réalisé des succès tels que The Haunting of Hill House ou plus récemment, The Fall of the House of Usher, le réalisateur a une importante décision à prendre avant de se lancer dans ce projet.

Un choix crucial : quelle version du livre choisir ?

En effet, Mike Flanagan est face à un dilemme : choisir entre deux versions du livre The Gunslinger, qui a donné naissance à la série The Dark Tower. Stephen King a en effet publié une première version de ce livre en 1982, avant de sortir une version révisée et augmentée en 2003. Cette dernière version, plus linéaire et plus accessible pour les nouveaux lecteurs, pourrait être celle choisie par Flanagan pour son adaptation.

Une décision guidée par le désir de fidélité à l’œuvre

Si Mike Flanagan choisit la version de 1982, il risque de se heurter à une intrigue plus complexe, mais il pourrait satisfaire les fans de la première heure. En revanche, la version de 2003 semble plus adaptée à une adaptation télévisuelle, car elle est plus récente et probablement préférée par King. En effet, le fait que King ait réécrit et enrichi “The Gunslinger” témoigne de son souhait de modifier l’original. Il est donc logique que l’adaptation télévisée suive cette voie.