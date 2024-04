Star Wars : Baylan Skoll, le méchant d’Ahsoka pourrait revenir plus tôt que prévu

Baylan Skoll est sans aucun doute l’un des meilleurs nouveaux méchants de Star Wars chez Disney et il se pourrait bien qu'il réapparaisse dès le mois prochain dans la série animée Tales of the Empire.

Tl;dr Baylan Skoll de la série Ahsoka est un ancien Chevalier Jedi du temps de l’ère de la République Galactique.

Un futur incertain pour le personnage après la première saison d’Ahsoka.

Tales of the Empire, une nouvelle série axée sur les ennemis d’Ahsoka.

Le passé de Morgan Elsbeth sera dévoilé dans Tales of the Empire.

Baylan Skoll : une étoile montante dans l’univers de Star Wars

Baylan Skoll, un personnage issu de la série Ahsoka, a su rapidement se faire une place parmi les meilleurs nouveaux personnages de Star Wars depuis le rachat de Lucasfilm par Disney. Son mystérieux dessein, sa présence stoïque et son sabre laser orange l’ont hissé parmi les plus grands méchants de l’univers Star Wars. Cependant, son intrigue dans Ahsoka s’est terminée de manière abrupte, laissant de nombreuses questions sans réponses.

Le futur de Baylan Skoll encore incertain

Aucune information n’a été divulguée quant à l’avenir de Baylan Skoll dans la deuxième saison d’Ahsoka. Pourtant, une théorie suggère que Star Wars aurait des plans pour le ramener plus tôt que prévu. En effet, la franchise de Disney a encore la possibilité de revenir sur les premières années de Baylan Skoll, notamment sur l’Ordre 66 qui a été un moment clé de son histoire.

Tales of the Empire : un nouvel éclairage sur les antagonistes d’Ahsoka

La prochaine série Tales of the Empire se concentre de manière surprenante sur les personnages que Ahsoka Tano a croisés ou croisera à un moment donné. De nombreux méchants de la série Ahsoka sont représentés dans cette nouvelle série. Cependant, malgré l’accent mis sur Morgan Elsbeth, un antagoniste clé manque à l’appel.

Le passé de Morgan Elsbeth dévoilé dans Tales of the Empire

La série semble négliger de préparer l’apparition de Morgan Elsbeth dans Ahsoka, alors que celle-ci est captive de la Nouvelle République après sa défaite dans The Mandalorian. Un point important à éclaircir concerne sa rencontre avec Baylan Skoll, qui a joué un rôle crucial dans sa libération.