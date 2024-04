The Big Cigar : un thriller historique sur les Black Panthers

Apple TV+ a dévoilé la bande-annonce du thriller historique The Big Cigar inspiré de l'incroyable histoire vraie de Huey P. Newton.

Apple TV+ a dévoilé le premier trailer de son nouveau thriller historique, The Big Cigar. S’inscrivant dans la veine du célèbre Argo, la série est ancrée dans une histoire vraie fascinante. Le public pourra découvrir cette nouvelle production à partir du 17 mai 2024 sur la plateforme de streaming.

La série retrace le parcours incroyable de Huey P. Newton (André Holland), fondateur du Black Panther Party. Ce dernier a orchestré un plan élaboré pour fuir aux Cuba en attendant son procès pour meurtre aux États-Unis. La production de la série est assurée par une équipe de renom, comprenant Don Cheadle, Janine Sherman Barrois et Joshuah Bearman.

Le trailer montre comment la vision révolutionnaire de Newton est perturbée lorsqu’il est déclaré “ennemi de l’État“, déclenchant une chasse à l’homme à l’échelle nationale. Il élabore alors un plan d’évasion audacieux, en s’alliant à un allié improbable : Hollywood. La bande-annonce promet une évasion pleine d’action, impliquant un producteur dévoué et une fausse production cinématographique.

La série, composée de six épisodes diffusés jusqu’au 14 juin, met en vedette André Holland, connu pour son rôle dans Moonlight. Le casting comprend également l’acteur primé aux SAG Awards, Alessandro Nivola, qui interprète le producteur hollywoodien Bert Schneider. Tiffany Boone, qui jouait dans Nine Perfect Strangers, incarne Gwen Fontaine, la petite amie de Newton lors de leur fuite à Cuba.

On en pense quoi ?

La promesse de The Big Cigar est de nous plonger dans une histoire méconnue, mais non moins fascinante. La fuite de Huey P. Newton, moins connue que son procès, est un récit qui mérite d’être raconté. L’équipe de production et le casting talentueux sont des atouts majeurs pour cette série qui s’annonce comme un thriller historique captivant.