WhatsApp active la prise en charge des passkeys sur iOS

Bientôt, vous pourrez vous connecter sans avoir besoin d'un code de validation par SMS.

Tl;dr Meta permet les connexions par clé d’accès sur WhatsApp pour iOS.

Les clés d’accès assurent une méthode de connexion plus sécurisée.

Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans la section Compte des paramètres.

Alice Newton-Rex, responsable du produit WhatsApp, s’exprime sur le sujet.

WhatsApp améliore la sécurité avec des clés d’accès pour les utilisateurs iOS

Plusieurs mois après avoir permis les connexions par clé d’accès sur WhatsApp pour Android, Meta procède maintenant de la même manière pour iOS. Cette fonctionnalité, qui représente un pas significatif vers une connexion plus sécurisée, est actuellement en cours de déploiement et sera accessible à tous les utilisateurs dans les semaines à venir.

Une méthode de connexion plus sécurisée

Les clés d’accès sont considérées comme une méthode de connexion plus sûre, car elles atténuent For one thing, they mitigate le risque que des escrocs convainquent les utilisateurs de partager leur code SMS. À la place, les utilisateurs peuvent se connecter en vérifiant une clé d’accès grâce à la reconnaissance faciale, la biométrie ou un NIP stocké dans le gestionnaire de clés d’accès d’Apple. Les passkeys fonctionnent en stockant en toute sécurité une preuve d’authentification sur votre appareil qui se jumelle avec celle enregistrée par le service dans lequel vous souhaitez vous connecter.

Pour activer cette fonctionnalité pour WhatsApp sur iOS, rendez-vous dans la section Compte des paramètres de l’application, puis cliquez sur Passkeys.

Une démarche appréciée par le responsable du produit WhatsApp

“La vérification des clés d’accès rendra la reconnexion à WhatsApp plus simple et plus sécurisée. Nous sommes ravis de lancer cela sur WhatsApp et apporter aux utilisateurs une couche supplémentaire de sécurité”, a déclaré Alice Newton-Rex, chef de produit de WhatsApp, dans un communiqué. Cela montre bien la volonté de la firme de renforcer la sécurité de leurs utilisateurs.