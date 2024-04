Game of Thrones : George R. R. Martin réagit au casting du spin-off sur Dunk & Egg

L'auteur américain George R. R. Martin a partagé ses impressions sur le casting de la série télévisée A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, un spin-off qui se déroule 89 ans avant le début de Game of Thrones, et 77 ans après le final de la première saison de House of the Dragon.

Le casting du spin-off de Game of Thrones fait réagir George R. R. Martin

Dans un monde de magie et de dragons, l’écrivain George R. R. Martin, auteur de la célèbre série de romans A Song of Ice and Fire, a partagé ses pensées sur le casting du prochain spin-off de Game of Thrones, intitulé A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Les rôles principaux ont été attribués à Peter Claffey et Dexter Sol Ansell, deux acteurs prometteurs qui ont su séduire Martin.

The “Game of Thrones” prequel series “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” has found its leads. Peter Claffey has been cast as Dunk, while Dexter Sol Ansell has been cast as Egg. https://t.co/0XDywQxpQD — Variety (@Variety) April 5, 2024

Un ancien joueur de rugby et un jeune acteur talentueux

Peter Claffey, ancien rugbyman reconverti en acteur, incarnera Ser Duncan le Grand, également connu sous le nom de “Dunk”. Bien que Peter Claffey ne mesure pas tout à fait la taille de Ser Duncan, George R. R. Martin est convaincu que la magie du cinéma rendra cette différence imperceptible. Quant à Dexter Sol Ansell, un jeune acteur plein d’expérience malgré son jeune âge, il endossera le rôle du roi Aegon V Targaryen, surnommé “Egg”. Pour George R. R. Martin, Peter Claffey et Dexter Sol Ansell forment une paire remarquable.

La présence de George R. R. Martin : un gage de qualité

L’implication de George R. R. Martin dans ce nouveau spin-off est un signe prometteur pour la série à venir. En effet, il n’est un secret pour personne que les projets issus de la franchise Game of Thrones bénéficient grandement de l’apport créatif de George R. R. Martin. Son investissement en tant que producteur exécutif pourrait garantir que le prequel atteigne le niveau de qualité des premières saisons de Game of Thrones et de House of the Dragon.