La série TV Fallout arrive sur Prime Video dans la nuit !

À partir du 11 avril, 3 h du matin, vous pourrez visionner les huit épisodes.

Tl;dr Fallout, adapté de la série de jeux de Bethesda, arrive tôt sur Prime Video.

C’est la deuxième fois qu’Amazon avance la date de sortie de la série.

Une première mondiale en direct sera organisée pour les fans durant le premier épisode.

Créé par Jonathan Nolan et Lisa Joy, la série dispose d’un casting solide.

La série “Fallout”, en avance sur Prime Video

Il y a du nouveau au pays des séries télévisées. Une adaptation très attendue arrive plus tôt que prévu sur les écrans. Il s’agit de “Fallout“, série adaptée de l’éponyme univers post-apocalyptique des jeux RPG de Bethesda. La diffusion de cette réalisation se fera sur Prime Video dès le 11 avril, 3 h du matin, heure française, soit deux jours plus tôt que la date de lancement initial.

Second ajustement de calendrier par Amazon

C’est, en effet, la deuxième fois que le géant du commerce en ligne avance la date de sortie du programme. Prévu initialement pour le 12 avril, Amazon avait décidé d’avancer le jour de lancement lorsque la bande-annonce “Fallout” avait été publiée le mois dernier.

Une première mondiale en direct pour les aficionados

Une diffusion inédite en temps réel s’offre aux téléspectateurs dès la première. Ces derniers auront à choisir leur faction et pourront échanger avec d’autres fans dans un “chat” live organisé à l’occasion. Une innovation qui met l’interaction avec les spectateurs au cœur du dispositif.

Une production de talent

Le duo à l’origine de “Fallout”, n’est autre que Jonathan Nolan et Lisa Joy, les mêmes créateurs qui ont imaginé la série “Westworld“. Les trois premiers épisodes ont été dirigés par Nolan, le frère de Christopher Nolan. La dernière bande-annonce de “Fallout” a su indéniablement reproduire l’atmosphère et le ton sombrement comique des jeux de Bethesda. On espère que la série respectera ces éléments clés, tout en offrant une solide narration et de belles performances d’acteurs. Avec un casting robuste incluant Walton Goggins, ces aspects sont assurément en de bonnes mains.