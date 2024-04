Fallout : Pourquoi l’ennemi emblématique du jeu n’est pas dans la Saison 1 ?

Graham Wagner, co-créateur, explique pourquoi la première saison de Fallout n'inclut pas l'un des ennemis les plus emblématiques et dangereux de la franchise de jeux vidéo. Quelle pourrait être la raison de cette omission surprenante ?

Tl;dr Le cocréateur explique pourquoi un ennemi emblématique est absent dans “Fallout” saison 1.

L’ennemi, Deathclaws, est réservé pour la saison 2 pour une introduction adéquate.

La série fait partie de la franchise de jeux vidéo à succès de Bethesda.

La saison 1 de “Fallout” est diffusée sur Prime Video.

Une absence remarquée dans “Fallout” saison 1

Le cocréateur de la série “Fallout”, Graham Wagner, a expliqué pourquoi un adversaire emblématique du jeu vidéo n’apparaît pas dans la première saison de la série. Adaptée de la célèbre franchise de jeux vidéo de Bethesda, cette version post-apocalyptique sur Prime Video suit une équipe composée d’un habitant d’un abri antinucléaire, d’un écuyer de la Confrérie de l’Acier et d’un chasseur de primes goule qui se croisent dans un désert radioactif. L’équipe est composée de plusieurs acteurs talentueux, dont Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias et Xelia Mendes-Jones.

L’ennemi iconique de la série

Durant une interview avec “The Wrap”, Wagner a expliqué pourquoi les “Deathclaws” n’étaient pas inclus dans la première saison de “Fallout”. Il a déclaré qu’ils avaient décidé de ne pas inclure ces créatures emblématiques, car ils voulaient leur donner l’attention qu’elles méritent et ne pas précipiter leur introduction parmi tous les autres éléments de construction du monde qu’ils devaient réaliser. Au lieu de cela, ils ont décidé de réserver les “Deathclaws” pour la saison 2 afin de les aborder correctement.

Des attentes pour la saison 2

Selon Wagner, la décision de garder les Deathclaws pour la saison 2 était sage, car ils avaient beaucoup d’autres éléments de construction du monde à réaliser lors de la première saison. Cela comprenait l’introduction des abris antinucléaires interconnectés 33, 32 et 31, la Confrérie de l’Acier, et l’histoire de la corporation Vault-Tec. Même si la première saison ne comprenait pas les Deathclaws, elle a néanmoins introduit certains des dangers qui rôdent dans le désert, comme des pillards et une créature mutante connue sous le nom de “gulper”.