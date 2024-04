Jack Reacher, un James Bond américain selon Alan Ritchson

L'acteur Alan Ritchson, interprète de Jack Reacher dans la série télévisée Reacher, compare son personnage à James Bond, affirmant que le célèbre personnage créé par l'écrivain et ancien espion britannique Ian Fleming peut être un peu prévisible.

Alan Ritchson, l’acteur principal de la série d’action Reacher sur Amazon Prime Video, se compare à une version américaine de James Bond, mais en mieux. Il évoque les caractéristiques qui distinguent Reacher des autres figures emblématiques du genre.

Dans une interview à Entertainment Weekly, l’acteur a évoqué son rôle dans le prochain film de Guy Ritchie, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, et a souligné les différences entre Jack Reacher et James Bond. Selon lui, James Bond est devenu “un peu misogyne et prévisible à ce stade“.

Alan Ritchson a déclaré :

C’est drôle, j’ai l’impression que Jack Reacher est le James Bond américain. Et je ne me suis jamais autant amusé à jouer un personnage. J’adore ces thrillers d’action et ces films d’espionnage plus grands que nature, et les vols qui sont intelligents et en avance sur le public. C’est vraiment génial, mais je trouve que Bond, pour moi personnellement – les gens vont me détester pour avoir dit ça – j’aime Bond, mais j’ai l’impression que c’est un peu misogyne et prévisible à ce stade. James Bond peut jouer aux échecs en 4D et rester en avance sur nous pour sauver le monde. Reacher, pour moi, est comme le Bond américain, et je pense que c’est une façon cool de le faire où c’est un peu moins volontairement cool. Il n’est pas conscient de sa slickitude. Je ne pense pas que nous pouvons avoir des personnages de nos jours qui sont dans la blague. Soit ils savent qu’ils sont drôles, qu’ils sont intelligents, qu’ils sont très cool ou capables ou invincibles – j’ai l’impression que cela réduit les enjeux des histoires, et nous avons vu trop de films, nous sommes trop avertis en tant que public pour être divertis par cela.