Westworld et les autres séries "oubliées" de HBO sont disponibles gratuitement sur Roku, avant de l'être aussi sur la nouvelle plateforme "Max" ?

Un certain nombre de séries de HBO et d’autres contenus de Warner Bros. Discovery (WBD) sont désormais disponibles gratuitement sur Roku. Roku Channel intègre en effet désormais pas moins de 14 canaux financés par la publicité donnant accès à plus de 2 000 heures de contenus de WBD, y compris des séries comme Westworld, The Nevers et Raised by Wolves, des contenus qui avaient disparu du HBO Max il y a quelques mois.

Westworld et les autres séries “oubliées” de HBO sont disponibles gratuitement sur Roku

En janvier dernier, WBD signait un contrat avec Roku et Tubi pour une diffusion en streaming gratuite et financée par la publicité, via des canaux que l’on dit “FAST”. Trois de ces canaux avaient été lancés sur Tubi au début du mois de février. Il aura fallu patienter un peu plus longtemps pour les voir sur Roku, mais c’est désormais chose faite.

Ces canaux sont chacun centrés sur des thématiques différentes. Il y en a un pour les séries les plus populaires, comme Westworld et Nikita (WB TV Watchlist), un autre autour des séries documentaires, comme How It’s Made et How the Earth Works (WB TV How To), un pour les films cultes (WB TV At The Movies) et même un pour les émissions de compétition culinaire (WB TV Sweet Escapes). En proposant ainsi du contenu sous licence en streaming via des canaux FAST, WBD s’assure une autre source de revenu. Cela devrait permettre de réduire ses pertes nettes de 2,1 milliards de dollars annoncées pour le dernier trimestre 2022.

Avant de l’être aussi sur la nouvelle plateforme “Max” ?

Ces canaux arrivent sur Roku juste avant que WBD intègre le contenu Discovery+ dans HBO Max dans le cadre de son projet de service de streaming groupé qui doit arriver ce printemps. Discovery+ continuera cependant d’exister en tant que service de streaming indépendant aux États-Unis. Selon les rumeurs, HBO Max ne devrait pas voir ses tarifs augmenter tout de suite. WBD avait augmenté le prix de son offre HBO Max sans publicité pour la toute première fois en janvier dernier.

L’entreprise n’a pas encore annoncé le nom de cette nouvelle plateforme, mais plusieurs rapports semblent indiquer qu’il s’agira simplement de “Max”. Quoi qu’il en soit, il n’y a plus beaucoup à patienter puisque WBD prévoit d’officialiser tout ceci durant un événement dédié le 12 avril. À suivre !