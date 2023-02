Après avoir quitté HBO Max, Westworld sera accessible gratuitement sur Roku et Tubi

Westworld sera bientôt accessible en streaming gratuitement, sur Roku et Tubi, via un canal gratuit, financé par la publicité.

Le monde des séries est un monde impitoyable. Entre les annulations sauvages, si l’on peut dire, et les mouvements incessants dans les plateformes et autres services, il est bien difficile de s’y retrouver quand on est fan d’une série en particulier. Les fans de Westworld, par exemple, ont été surpris d’apprendre que la série quittait HBO Max. D’autant qu’elle n’était disponible nulle part ailleurs. Aujourd’hui, cependant, bonne nouvelle.

Westworld sera bientôt accessible en streaming gratuitement

Les fans de Westworld qui ne sont toujours pas remis de la disparition de la série de HBO Max auront bientôt une nouvelle option pour la regarder. Warner Bros. Discovery (WBD) va ajouter des canaux de streaming gratuit, supporté par la publicité (FAST) sur les services Roku et Tubi dans les mois à venir. L’une de ces chaînes, baptisée WB TV Series, proposera des séries premium, comme Westworld, Raised by Wolves, The Nevers ou encore The Time Traveler’s Wife. WBD avait retiré toutes ces séries de HBO Max en décembre.

Sur Roku et Tubi, via un canal gratuit, financé par la publicité

WB TV Series, et deux autres chaînes centrées sur les séries réalité et famille, arrivent dès aujourd’hui sur Tubi, selon Variety. Sept autres canaux FAST de WBD arriveront sur la plateforme très bientôt. Certains proposeront principalement des concours de pâtisserie, des films cultes de la fin du XXᵉ siècle ou encore des enquêtes criminelles. Ces canaux arriveront sur Roku Channel au printemps. Au total, WBD va ajouter plus de 2 000 heures de contenus, séries comme films, sur les deux plateformes.

Dans le même temps, WBD prépare toujours la fusion de HBO Max et Discovery+, un projet qui doit être lancé aux États-Unis ce printemps. L’entreprise n’a pas encore dévoilé le nom de ce nouveau service, mais il y a quelque temps circulait le nom de “Max” pour cette nouvelle plateforme. À suivre !