Westworld et The Nevers vont bientôt quitter HBO Max. Les deux séries reviendront-elles sur une autre plateforme ?

Si vous avez l’intention de regarder ou rattraper votre retard sur Westworld bien que la série ait été annulée avant sa cinquième et ultime saison, vous avez tout intérêt à le faire rapidement. En effet, la série quittera le service de streaming HBO Max seulement un mois après son annulation, si l’on en croit une information de Deadline et Variety. The Nevers, la série de science-fiction que Joss Whedon a créée pour HBO, a, elle aussi, été annulée et sera retirée de la plateforme de streaming avant que la seconde moitié de la saison 1 ne puisse démarrer l’année prochaine.

Westworld et The Nevers vont bientôt quitter HBO Max

Comme Variety le précise, le propriétaire de HBO Max, Warner Bros. Discovery, économise de l’argent avec cette décision, il n’aura plus à payer le restant et les équipes. Ceci, bien évidemment, en plus de l’argent qu’il économise en mettant fin à la production des séries. Le directeur exécutif, David Zaslav, promettait aux investisseurs que l’entreprise trouverait les moyens d’économiser 3,5 milliards de dollars après la finalisation de la fusion à 43 milliards de dollars entre WarnerMedia et Discovery, il y a quelques mois. La société n’a, depuis lors, cessé de limiter ses dépenses, en annulant de nombreuses autres séries.

Les deux séries reviendront-elles sur une autre plateforme ?

Cependant, Deadline explique qu’il est tout à fait possible que Westworld et The Nevers reviennent sur l’un ou l’autre des plateformes de l’entreprise. David Zaslav évoquait il y a quelque temps la possibilité de se lancer sur le marché du streaming gratuit financé par la publicité, et ces séries de science-fiction pourraient être proposées sur un futur service avec de business model. Si cela devait arriver, la seconde moitié de The Nevers, dont l’histoire se déroule dans un Londres Victorien et qui suit un groupe de femmes ayant des capacités anormales – débuterait sur ce service. Nul ne sait cependant si les fans pourront un jour voir la fin que les showrunners de Westworld ont imaginée. La production de la cinquième saison de la série n’avait pas eu la chance de démarrer, contrairement à celle de The Nevers, qui est allée à son terme.