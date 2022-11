Westworld : HBO met fin à la série de science-fiction

Après quatre saisons, la série télévisée Westworld de la chaîne américaine HBO est annulée.

Centrée sur le parc d’attractions technologiquement avancé du titre, rempli d’hôtes dotés d’intelligence artificielle dans un décor de Far West, la série télévisée Westworld a étendu son champ d’action aux parcs à thème voisins, détenus et exploités par la même société dystopique fictive, puis s’est aventurée dans le monde réel dans toute sa gloire futuriste. Si une cinquième saison devait conclure l’histoire avec un ultime retour au parc, la fin n’aura jamais lieu.

‘Westworld’ Canceled at HBO After Four Seasons https://t.co/43fzaCH83l — Variety (@Variety) November 4, 2022

Jonathan Nolan et Lisa Joy réagissent à l’annulation de Westworld via leur société de production Kilter Films :

La réalisation de Westworld a été l’un des moments forts de nos carrières. Nous sommes profondément reconnaissants à nos extraordinaires acteurs et à notre équipe d’avoir créé ces personnages indélébiles et ces mondes brillants. Nous avons eu le privilège de raconter ces histoires sur l’avenir de la conscience – humaine et au-delà – dans un bref laps de temps avant que les maîtres en intelligence artificielle ne nous interdisent de le faire.

La série Westworld n’est pas reconduite

HBO déclare dans un communiqué :

Au cours des quatre dernières saisons, Lisa Joy et Jonathan Nolan ont emmené les téléspectateurs dans une odyssée qui leur a fait perdre la tête, en plaçant la barre plus haut à chaque étape. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants, ainsi qu’à leurs acteurs, producteurs et membres d’équipe immensément talentueux, et à tous nos partenaires de Kilter Films, Bad Robot et Warner Bros Television. Ce fut un plaisir de les accompagner dans cette aventure.

Basée sur le film du même nom écrit par Michael Crichton en 1973, Westworld a été produite par Jonathan Nolan et Lisa Joy aux côtés de J. J. Abrams, Alison Schapker, Denise Thé, Athena Wickham, Richard J. Lewis et Ben Stephenson.