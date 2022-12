Le service de streaming issu de la fusion entre HBO Max et Discovery+ pourrait être baptisé Max

Le nouveau service de streaming de HBO Max et Discovery+ aurait un nom. Simple et efficace, il serait baptisé Max.

Warner Bros. Discovery va bientôt fusionner HBO Max et Discovery+ dans un seul et même service de streaming avec un nouveau nom. À l’heure d’écrire ces lignes, il semblerait que le nom de cette plateforme soit “Max”. Autrement dit, une forme épurée, qui vient faire disparaître la partie la plus distinctive de HBO Max.

Les avocats de l’entreprise ont plusieurs noms, mais Max serait le plus populaire. Un porte-parole de Warner Bros. déclarait à CNBC que l’entreprise n’avait pas encore arrêté son choix. Il faudra cependant prendre une décision rapidement dans la mesure où ce nouveau service de streaming devrait être lancé au printemps prochain.

HBO s’est façonné un certain prestige ces dernières années. Cependant, les dirigeants de Warner Bros. Discovery seraient davantage enclins à faire de HBO une filiale, aux côtés d’autres marques bien connues comme Discovery et CNN. Le PDG de l’entreprise, David Zaslav, avait coupé de nombreux postes de dépense chez HBO Max après la fusion de WarnerMedia et Discovery il y a quelques mois. Le nouveau service de streaming aura en tous les cas bien plus à offrir que le catalogue HBO.

Comme CNBC le précise, il y a eu une certaine confusion autour du nommage des apps de streaming de HBO – avant HBO Max, il y avait HBO Go et HBO Now. Avoir un autre service avec HBO dans le nom pourrait troubler plus encore les choses. De plus, des cadres auraient exprimé leur crainte que le nom HBO Max vienne affaiblir la valeur de HBO en tant que marque si les clients l’associent à des contenus moins prestigieux sur le service de streaming.

Cette nouvelle plateforme devrait être assez similaire à Disney+ dans son interface, avec des hubs pour les contenus de HBO, Discovery, DC Comics, Warner Bros. et autre. Disney en a pour Star Wars, Pixar, National Geographic, etc. Nul ne sait, à l’heure actuelle, combien coûteront les abonnements à Max, ou quel que puisse être son nom officiel.