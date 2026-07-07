Sur Netflix, ce thriller coréen cartonne grâce à son pari assez rare

Adapté du webtoon Manager Kim, Agent Kim Reactivated démarre fort sur Netflix avec 6,6 millions de vues. Mais son vrai atout se joue dans son héros.

En bref Netflix tient un nouveau succès coréen

6,6 millions de vues en quelques jours

Un père, une disparition, un passé d’espion

On attend souvent d’un K-drama qu’il mise sur de jeunes visages, une romance ou un high concept. Agent Kim Reactivated prend un autre chemin, et c’est sans doute ce qui le rend tout de suite plus visible dans le catalogue de Netflix.

Un carton rapide sur Netflix

Les chiffres, eux, ne traînent pas. La série a cumulé 6,6 millions de vues sur ses premiers jours d’exploitation et s’est hissée à la 3ᵉ place du Top 10 des programmes les plus regardés sur Netflix.

Ce démarrage ne sort pas de nulle part. Agent Kim Reactivated adapte le webtoon Manager Kim, imaginé par Toy et illustré par Jeong Jong-taek. Elle arrivait donc avec un public déjà prêt à comparer, commenter, et parfois défendre l’adaptation avant même son installation durable dans les classements.

Sous le costume du père, l’ancien agent noir

Au centre, il y a Mr. Kim, joué par So Ji-sub. Employé de banque calme, veuf, père d’une adolescente, il essaie surtout de suivre tant bien que mal Kim Min-ji, sa fille en pleine phase de rébellion, incarnée par Seo Su-min.

Puis tout bascule. Après une dispute, née d’un incident où Mr. Kim présente ses excuses au proviseur alors que sa fille avait tenu tête à des harceleurs moquant la mort de sa mère, Kim Min-ji ne rentre pas à la maison. Les indices qu’il rassemble pointent vers un enlèvement. Résultat ? Le père discret remet la main sur une identité laissée de côté, celle d’un espion black-ops.

Le vrai crochet, c’est le choix du protagoniste

Ce qui frappe, clairement, ce n’est pas seulement l’action. C’est le fait qu’un K-drama de ce type choisisse un héros d’âge mûr, là où le genre préfère souvent des figures plus jeunes.

Et ce décalage change beaucoup de choses. La prestation de So Ji-sub donne du poids au personnage, mais surtout la série s’appuie sur autre chose qu’une mécanique romantique classique. La relation entre le père et la fille porte les enjeux, et ça rend l’ensemble plus tendu, plus concret, presque plus physique dans sa manière d’amener le danger.

Des réactions qui parlent d’action, mais pas seulement

En ligne, les premiers retours vont dans le même sens. Sur Reddit, un spectateur salue une intrigue particulièrement bien construite, avec de la tension, des personnages épais et une vraie tenue d’ensemble. Un autre résume la série comme un mélange entre John Wick et Taken, avec une touche de comédie.

La comparaison est parlante. Elle dit l’essentiel : Agent Kim Reactivated attire d’abord par son moteur de thriller, mais ce qui peut l’installer dans la durée, c’est sa manière de faire respirer un format très balisé. Pour Netflix, ce n’est pas juste un hit de plus. C’est aussi le signe qu’un K-drama peut encore surprendre en changeant simplement le centre de gravité.