Sur Prime Video, la série Elle cartonne, mais divise franchement la critique

Le préquel de Legally Blonde a pris la tête de Prime Video. Succès public relatif, accueil critique glacial, et un vrai débat sur la nostalgie.

En bref Elle est déjà numéro 1 sur Prime Video

Le public suit, la critique beaucoup moins

Le débat sur la nostalgie revient aussitôt

Le vrai sujet est peut-être là. Prime Video tient un hit immédiat avec Elle, préquel de Legally Blonde, même si la série ne met pas tout le monde d’accord. Elle a grimpé jusqu’à la première place du Top 10 des contenus les plus regardés de la plateforme. Côté réception, l’écart est net : les critiques la rejettent largement, quand les spectateurs occasionnels se montrent un peu plus indulgents.

Un démarrage qui compte pour Prime Video

Ce genre de lancement raconte toujours deux choses à la fois. D’un côté, il y a la puissance d’une marque connue. De l’autre, la capacité d’une plateforme à transformer cette reconnaissance en visionnages, tout de suite. Sur ce point, Prime Video a gagné.

Mais le succès d’audience ne ferme pas le débat, il l’ouvre. Elle domine les classements, oui, sauf que la série le fait avec une réception très divisée. Le public y voit volontiers un divertissement léger, presque cotonneux, quand la critique y lit surtout un produit porté par la mémoire du film original.

Retour au lycée pour Elle Woods

Ici, on remonte avant le film de 2001. La série suit Elle Woods pendant ses années lycée, entre histoires de cœur, tensions amicales et drames de mode. Tout est pensé pour montrer d’où vient celle que le public connaît déjà.

Un spectateur résume assez bien cette lecture : il jugeait le résultat différent de ce qu’il attendait, mais très bien exécuté, avec beaucoup de moments qui renvoient à l’avenir du personnage et à son ambition future. En gros, la série cherche moins à surprendre qu’à relier des points.

Le poids d’un film que beaucoup adorent encore

Le problème, c’est l’héritage. Legally Blonde reste, pour beaucoup de spectateurs, un film au ton très particulier : frais, un peu absurde, touchant, simple dans le bon sens du terme, et surtout porté par un vrai cœur. L’idée de départ, ce poisson hors de l’eau dans un univers qui n’était pas le sien, gardait une énergie assez rare.

Face à ça, Elle est accusée de manquer précisément de ces qualités. La série donnerait l’impression de surfer sur la nostalgie, en espérant que l’attachement au film suffise à faire passer le reste. Pas de quoi tuer un lancement, mais assez pour rendre la comparaison rude.

Lexi Minetree convainc, mais le débat reste entier

Tout n’est pas balayé pour autant. Lexi Minetree, qui incarne Elle, récolte des retours solides. Son interprétation est présentée comme énergique, sans copier celle de Reese Witherspoon, avec l’idée d’amener autre chose au rôle tout en rendant crédible l’évolution vers la version du film.

Et puis il y a la charge la plus sèche. Peter Travers parle d’« un portrait fade d’Elle Woods adolescente que personne n’a demandé et dont personne ne se souviendra ». C’est brutal, mais le fond dépasse la série elle-même : quand une œuvre originale tient encore très bien debout, est-ce vraiment ce type de préquel que les studios doivent pousser aujourd’hui ? La question, clairement, va rester un moment.