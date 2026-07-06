Et si Deadpool cassait déjà le grand oubli de Spider-Man ?

Un détail avancé par des fans relance le mystère autour de Spider-Man. Et il tient à un personnage du MCU qui, par nature, contourne les règles.

En bref Des fans voient une faille autour de Deadpool

Il pourrait connaître l’identité de Peter Parker

Les comics ont déjà prévu une parade

Le plus intéressant dans ce nouveau mystère autour de Spider-Man, ce n’est pas tant de savoir qui se souvient encore de Peter Parker. C’est de voir où le MCU laisse des trous dans sa propre mécanique. Et il y en a un, assez savoureux, du côté de Deadpool.

Un sort total, sauf pour celui qui sait qu’il est dans un film

D’après Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day aurait un twist inattendu, un personnage du MCU se rappellerait encore que Peter Parker est Spider-Man malgré la fin de No Way Home. Beaucoup regardent vers Hulk. Mais sur Reddit, des fans poussent une idée plus tordue, et franchement plus amusante : Deadpool pourrait contourner le sort simplement parce qu’il ne fonctionne pas comme les autres héros.

Sa particularité, on la connaît, il brise le quatrième mur. En gros, il sait qu’il vit dans un univers de films. Il a déjà montré qu’il connaissait d’autres héros du MCU, qu’il savait que Wolverine avait le visage de Hugh Jackman, que lui-même était joué par Ryan Reynolds, et que Josh Brolin incarnait à la fois Cable et Thanos. Si on pousse cette logique jusqu’au bout, l’identité secrète de Peter Parker pourrait très bien lui être restée accessible.

Certains nuancent quand même. Peut-être qu’il saurait que Tom Holland est Spider-Man, sans pouvoir rattacher ça proprement à Peter Parker. Ou l’inverse. Un utilisateur résume assez bien le problème en écrivant : « Il est conscient à la fois de Spider-Man et de Peter Parker comme entités. Parfois, même des noms des acteurs qui les jouent. La conscience méta fait partie de la mutation de Deadpool, et il l’a à peine exploitée, la traitant le plus souvent comme de la folie. »

La piste Hulk reste solide, mais elle ne ferme pas tout

L’autre théorie, la plus répandue, vise Hulk. L’idée est simple : si Bruce Banner a refoulé Hulk, alors la créature pourrait ne pas avoir été soumise aux règles du sort lancé par Doctor Strange. C’est propre, presque élégant.

Mais il y a un os. Pourquoi Hulk attaquerait-il ensuite Spider-Man ? Une explication existe, le marketing de Brand New Day laisse clairement entendre que quelqu’un possède plusieurs personnages, et Hulk pourrait n’être qu’une victime parmi d’autres. Sauf que, clairement, certains y voient aussi une possible diversion.

Une autre théorie circule autour de James Rhodes, au motif qu’il aurait été remplacé par un Skrull puis gardé à l’écart. C’est possible sur le papier, mais la piste paraît moins nette.

Même chez Marvel, cette faille a déjà sa rustine

Ce qui rend la théorie Deadpool intéressante, c’est qu’elle existe déjà comme problème narratif. Dans Deadpool et Wolverine, le portrait de Peter avec Tony Stark a été masqué, histoire d’éviter de le montrer, soit pour préserver l’idée que tout le monde l’a oublié, soit pour une raison plus pragmatique.

Et dans les comics, Marvel a trouvé une parade assez maligne. Quand Deadpool voit Peter Parker sans masque, son visage apparaît vide, et son nom est censuré par un bip. Pas de quoi casser la continuité, mais assez pour verrouiller la faille.

Si le MCU reprend un jour ce tour de passe-passe, ce ne sera pas juste un gag. Ce serait surtout la preuve qu’un univers partagé, pour rester crédible, doit parfois apprendre à encadrer ses propres blagues.