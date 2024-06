Shawn Levy rêve de réaliser un film MCU avec Deadpool et Spider-Man

Marvel pourrait réunir Deadpool et Spider-Man pour un film MCU à la demande de Shawn Levy.

Après avoir dirigé Deadpool & Wolverine, le réalisateur canadien Shawn Levy a évoqué son envie de poursuivre l’aventure au sein de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Son rêve ? Réaliser un film réunissant Deadpool et Spider-Man.

Dans une interview accordée à Total Film via Games Radar, Shawn Levy a partagé son intérêt pour un tel projet, mettant en avant le personnage de Deadpool qui, selon lui, rend tout “plus intéressant” grâce à son audace. Il a ajouté :

Le personnage de Deadpool, incarné par Ryan Reynolds, fait officiellement partie de l’univers cinématographique Marvel à partir de Deadpool & Wolverine. Ce passage permet à Deadpool de rencontrer différents héros et méchants de la franchise.

La collaboration entre Ryan Reynolds et Tom Holland pourrait être l’une des plus grandes pour le MCU, notamment après Deadpool & Wolverine. Toutefois, ce projet ne pourrait voir le jour qu’à partir de la Phase 7 de Marvel, la société se concentrant actuellement sur la conclusion de la Saga du Multivers.

Si Deadpool & Wolverine s’avère être un succès au box-office pour Marvel Studios, cela pourrait ouvrir la voie à un film réunissant Deadpool et Spider-Man.

On en pense quoi ?

Un film réunissant Deadpool et Spider-Man pourrait offrir une nouvelle dynamique à l’univers Marvel. Cette association pourrait non seulement ravir les fans, mais aussi donner un nouveau souffle à la franchise, en exploitant l’audace de Deadpool et l’énergie de Spider-Man. Cependant, il est crucial de ne pas précipiter les choses et de bien planifier le développement de ce projet potentiel pour qu’il s’intègre parfaitement dans la chronologie de l’univers Marvel.