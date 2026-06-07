James Handy est mort, et le cinéma de genre perd un visage clé

L’acteur James Handy est mort à 81 ans, dans des circonstances encore floues. Derrière ses seconds rôles, un visage qui a marqué Logan et Incassable.

En bref James Handy est mort à 81 ans

Il avait marqué Logan et Incassable

Les circonstances restent encore floues

On parle souvent des stars, moins de ceux qui donnent leur densité aux films. James Handy, c’était exactement ça, un de ces visages qu’on reconnaît tout de suite sans toujours remettre un nom dessus. Sa mort, annoncée alors que Hollywood lui rend hommage, rappelle à quel point ces acteurs-là tiennent une partie du cinéma sur leurs épaules.

Un acteur discret, mais impossible à remplacer

James Handy est mort à 81 ans. Les informations disponibles restent limitées, mais sa disparition aurait eu lieu dans des circonstances violentes, le fils de sa compagne étant soupçonné de l’avoir poignardé à plusieurs reprises à la poitrine.

Ce choc remet aussi en lumière une carrière longue de plus de quarante ans. Dès The Verdict, où il incarne le beau-frère d’une femme abandonnée à son sort dans un hôpital catholique, il impose quelque chose de très net à l’écran. Tenir face à Paul Newman, ce n’est pas rien. Après ça, il a enchaîné sans bruit, avec des passages solides dans NYPD Blue, Alias, puis au cinéma dans Arachnophobia, Jumanji version 1995 ou encore The Rocketeer.

Pourquoi Incassable et Logan comptent autant

Là où son parcours devient particulièrement parlant, c’est du côté du film de super-héros. Pas dans les grosses partitions, justement. Dans deux œuvres qui ont pris le genre à rebours, avec une mélancolie rare et une vraie ambition de mise en scène, Incassable et Logan.

Ce n’est pas un hasard si sa présence fonctionne dans ces films-là. James Handy avait cette gravité sèche, presque documentaire, qui ancre une scène en quelques secondes. Quand un film cherche autre chose que l’esbroufe, ce type d’acteur devient central, même en périphérie.

Deux scènes, une même gravité

Dans Incassable de M. Night Shyamalan, on l’entend davantage qu’on ne le voit. Il joue un prêtre pendant la cérémonie en mémoire des victimes de l’accident de train dont seul David Dunn, interprété par Bruce Willis, a réchappé. Alors que le survivant quitte l’église, la voix du prêtre continue d’énoncer les morts. C’est bref. Et très lourd.

Dans Logan de James Mangold, il a un peu plus d’espace. Il incarne un vieux médecin qui comprend que Wolverine, joué par Hugh Jackman, est malade et sans doute en train de mourir. Il lui conseille de se faire soigner, puis propose même de l’examiner. Sans calcul, sans arrière-pensée. Logan refuse et lui demande d’oublier leur rencontre.

Une disparition brutale, un héritage qui reste

Ce qui frappe, quand même, c’est ce décalage entre la discrétion de l’acteur et la force des films qu’il a traversés. James Handy n’était pas la tête d’affiche de Logan ou d’Incassable, mais il appartenait à cette famille d’interprètes qui rendent crédible un monde entier.

Les détails autour de sa mort doivent encore être clarifiés. Reste une évidence, plus durable que l’actualité brute, le cinéma américain perd un acteur rare. Et ce n’est pas anodin, surtout à un moment où tant de films misent sur la présence plus que sur la nuance.