Avant le triomphe au SNL, Dana Carvey a raté son envol télé

En bref Dana Carvey jouait dans Blue Thunder en 1984

La série n’a duré que 11 épisodes

Son échec a précédé Saturday Night Live

Une future légende de Saturday Night Live a d’abord traversé une série d’action oubliée. Avant SNL, Dana Carvey était le copilote de Blue Thunder, une adaptation télé qui n’a tenu que 11 épisodes.

Avant la gloire, un copilote déjà très visible

Dans cette version diffusée par ABC, Carvey joue Clinton Wonderlove, alias JAFO. Ce n’est pas encore son grand tournant, mais on voit déjà quelque chose. Un sens du décalage, une énergie plus légère que le reste de la série, presque comme si un acteur de comédie s’était glissé dans une machine pensée pour vendre des véhicules blindés.

Le détail dit pas mal de choses. Dans le film de John Badham, l’équivalent du personnage, joué par Daniel Stern, porte un surnom qui signifie à l’origine « Just Another F****** Observer ». Pour la télévision de réseau, le mot a été adouci en « frustrated ». Et la version de Carvey, elle, est bien plus farfelue. Forcément, dans une série épisodique pour le grand public, on sent aussi qu’il ne risque pas de disparaître brutalement comme dans le long métrage.

Une adaptation qui a changé le sens du film

Le paradoxe est là. Blue Thunder, au cinéma en 1983, n’avait pas explosé au box-office, mais le film a trouvé son public sur le marché vidéo. Sauf que ce qui fascinait beaucoup de spectateurs, ce n’était pas vraiment sa critique de la surveillance et de la militarisation policière. C’était surtout l’hélicoptère.

ABC a vu l’ouverture, d’autant que Donald P. Bellisario préparait aussi son propre feuilleton de super-hélicoptère, Airwolf. La série Blue Thunder a donc pris une autre direction. Ici, il fallait applaudir l’appareil. Et, visiblement, ça ne suffisait pas encore, puisque les créateurs ont ajouté Rolling Thunder, une unité blindée au sol bardée de gadgets, assez massive pour transporter un véhicule tout-terrain du désert. Clairement, le matériel passait avant le sous-texte.

Un casting solide, puis la guerre des hélicoptères

Pour habiter tout ça, la distribution tenait quand même la route. James Farentino reprenait le rôle du pilote vétéran occupé au cinéma par Roy Scheider. Bubba Smith et Dick Butkus, alors surtout connus comme ex-joueurs NFL et visages de pubs pour la bière, formaient l’équipage de Rolling Thunder.

Mais la série a été mal servie. Diffusée le vendredi à 21 heures, elle se retrouvait face à Dallas et à The Master, autre série d’action masculine avec Lee Van Cleef en ninja. Résultat ? Aucune vraie traction dans les audiences, malgré des invités comme Richard Lynch, Kurtwood Smith, Geoffrey Lewis ou Ken Foree. Dans la guerre des séries à hélicoptère de 1984, c’est Airwolf qui a gagné, avec quatre saisons.

L’échec de Blue Thunder n’a pas freiné Dana Carvey

Deux ans plus tard, Carvey décroche selon le récit son premier gros break comme animateur de Double Dare sur Nickelodeon. Puis arrive la saison 1986-87 de Saturday Night Live. Et là, l’histoire bascule.

On l’associe surtout à The Church Lady, et beaucoup regrettent encore l’échec de The Dana Carvey Show. Mais ce passage par Blue Thunder reste intéressant, parce qu’il montre un vieux réflexe de la télévision, transformer un film en franchise plus simple, plus familiale, plus brinquebalante aussi. Et parfois, au milieu des gadgets, vous tombez sur un futur grand nom.