Spaceballs 2 attaque déjà Star Wars, et le tir est bien ajusté

La suite de Spaceballs a enfin un synopsis et une première affiche. Tout indique une satire très frontale de Star Wars version Disney.

En bref Le synopsis officiel de Spaceballs 2 est là

Le film vise clairement Star Wars et les reboots

Sortie en salles le 23 avril 2027

On attendait surtout une suite nostalgique. Ce qui se profile, en fait, ressemble à une charge très consciente contre la fatigue des franchises, avec Star Wars dans le viseur et Disney/Lucasfilm en arrière-plan.

Amazon/MGM a dévoilé à la fois un synopsis officiel et une première affiche teaser de Spaceballs: The New One. Le ton est déjà posé. Pas juste moqueur, franchement mordant. Et c’est sans doute la meilleure nouvelle possible pour une saga qui n’existe que si elle pique là où ça fait un peu mal.

Une suite qui vise d’abord la machine à reboot

Le point de départ se situe 40 ans après le premier Spaceballs, 50 ans après Star Wars: A New Hope, et un an après The Devil Wears Prada 2. Rien que ce décalage temporel donne la couleur. Le film met en scène le retour de Dark Helmet, pendant que la galaxie fait face à une menace décrite comme irrésistible, maléfique, et surtout privée de la moindre idée neuve.

Résultat ? Une intrigue construite autour du recyclage lui-même.

Lone Starr est caché, Queen Vespa règne, et le Schwartz est présenté comme épuisé, à l’image d’une franchise qui envoie des épisodes télé au cinéma. L’espoir repose alors sur Prince Starburst, fils de Vespa, et sur une mystérieuse conseillère du palais, Destiny. Leur mission passe par la recherche de Lone Starr, de Yogurt et d’autres figures héritées du passé. En gros, le film annonce qu’il va parler de legacy sequel autant qu’il va en être un.

Le coup le plus précis part droit sur L’Ascension de Skywalker

La vanne la plus visible concerne le retour de Dark Helmet. Impossible de ne pas y voir une flèche vers le retour de Palpatine dans Star Wars: The Rise of Skywalker. Le parallèle n’a rien de discret, et c’est bien pour ça qu’il fonctionne.

Ce choix de la postlogie traîne encore une réputation compliquée. Sept ans après, la saga tente toujours de faire tenir debout ce retour tombé du ciel. Spaceballs s’engouffre là-dedans avec une évidence presque cruelle. Pas besoin d’en faire trop, le simple rappel suffit.

L’affiche rappelle un gag culte, et ce n’est pas gratuit

L’autre bon signal, c’est l’affiche. Elle remet en avant le gag de Darth Helmet et des soldats qui peignent le désert au sens littéral pour retrouver Princess Vespa. Dans le film original, la blague marchait à la fois comme jeu de mots et comme image absurde très Mel Brooks.

Le retour de ce visuel dit deux choses. D’abord, Spaceballs: The New One veut rester dans les pas du premier. Ensuite, il y a encore une pique adressée à Star Wars, qui n’en finit plus de revenir au sable de Tatooine, jusqu’à rappeler par moments les dunes de The Force Awakens face à A New Hope.

Le film sortira au cinéma le 23 avril 2027. Clairement, l’enjeu dépasse la simple blague méta. Si cette suite tient sa promesse, elle pourrait surtout rappeler qu’une bonne parodie ne suit pas la culture franchise, elle la dissèque.