Backrooms lâche ses scènes bonus en ligne avant sa sortie numérique

Les scènes ajoutées à la ressortie de Backrooms arrivent sur YouTube cette semaine, juste avant la sortie numérique du film. Une bonne nouvelle, pas sans friction.

En bref Les scènes bonus arrivent sur YouTube cette semaine

La sortie numérique est fixée au 14 juillet

Des fans regrettent d’avoir repayé le cinéma

Voir les scènes inédites de Backrooms sans retourner au cinéma, c’était la demande la plus simple. Elle va être exaucée. Kane Parsons a confirmé sur X que ces images seraient mises en ligne cette semaine, juste avant la sortie numérique du film prévue le 14 juillet.

Le bonus quitte la salle au dernier moment

Le timing n’a rien d’anodin. La version ressortie sous le nom Backrooms: Everything Must Go ajoutait de nouvelles séquences, assez pour pousser pas mal de spectateurs à reprendre une place. Tous les autres attendaient une autre porte de sortie. Elle passera donc par YouTube.

À un fan, Kane Parsons a répondu très simplement sur X, « Je la publie cette semaine ». Dit comme ça, c’est presque sec. Mais pour ceux qui suivaient le dossier, l’info compte vraiment, parce qu’elle règle la question la plus agaçante autour de cette ressortie.

Une sortie numérique, mais pas vraiment complète

Il faut quand même distinguer deux choses. Le 14 juillet, Backrooms arrive bien en numérique, mais pas sur une plateforme de streaming au sens classique. Le film sera proposé en achat et en location en ligne.

Et c’est là que le détail devient intéressant. Comme la ressortie cinéma de Backrooms: Everything Must Go vient tout juste d’avoir lieu, il paraît peu probable que ces séquences supplémentaires soient intégrées à cette première version numérique. Résultat, YouTube pourrait être, pour l’instant, le seul moyen de voir ce matériau hors des salles.

Bon, la logique se tient. Quelqu’un qui loue ou achète le film peut ensuite aller voir les scènes bonus séparément, et retrouver à peu près l’expérience de ceux qui avaient tenté la seconde séance.

Le casse-tête classique des achats multiples

C’est aussi ce qui crispe une partie du public. Sur X, plusieurs fans ont mal pris l’annonce après avoir payé une nouvelle place précisément pour ces ajouts. L’un d’eux résume bien le malaise en écrivant, « C’est assez agaçant, beaucoup d’entre nous sont retournés au cinéma spécialement pour les scènes bonus, et maintenant, quelques semaines plus tard, tout le monde peut juste les voir… ça aurait dû rester une exclusivité cinéma et Blu-ray ».

La remarque vise juste. Ce genre de sortie nourrit vite la sensation de payer plusieurs fois pour le même film, surtout si une future édition vidéo à domicile récupère encore ces bonus plus tard.

Un succès surprise qui continue d’alimenter la machine

Si le sujet prend autant, c’est aussi parce que Backrooms n’est plus un petit phénomène de niche. Sorti au cinéma le 27 mai, le film a encaissé environ 334 millions d’euros (363,3 millions de dollars) dans le monde, d’après Box Office Mojo.

Ajoutez un score Rotten Tomatoes de 87%, estampillé Certified Fresh, et 74% côté public. Vous obtenez un des cartons surprise de 2026. Cette mise en ligne des scènes bonus ne change pas le film lui-même. Elle montre autre chose, plus large, la façon dont une œuvre continue désormais sa vie entre salle, location numérique, vidéo à venir et plateforme gratuite.