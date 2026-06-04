Cinq atouts majeurs qui ont propulsé Backrooms en tête du box-office

Le phénomène Backrooms s’est hissé en tête du box-office, captivant un large public. Ce succès remarquable s’explique par plusieurs facteurs clés qui ont contribué à propulser ce film au sommet des entrées cinéma.

Tl;dr « Backrooms » bat des records au box-office mondial.

A24 parie sur un jeune réalisateur issu de YouTube.

Le film incarne une nouvelle ère pour la génération Z.

La surprise « Backrooms » : un raz-de-marée inattendu

L’été 2026 devait consacrer le retour de Star Wars avec « The Mandalorian and Grogu » et marquer l’arrivée de « The Odyssey » signé Christopher Nolan. Pourtant, c’est bien un autre phénomène qui fait vaciller toutes les prévisions : l’irrésistible percée de « Backrooms », sorti dans les salles sous la houlette d’A24. Le film, réalisé par le jeune Kane Parsons, seulement 20 ans, s’offre une entrée fracassante avec 81,4 millions de dollars générés aux États-Unis en un week-end, auxquels s’ajoutent 36,5 millions à l’international. Un total mondial stupéfiant pour ce projet né d’un simple creepypasta viral sur YouTube.

Kane Parsons, symbole d’une génération créative

Difficile d’imaginer, il y a encore peu, qu’A24 accorderait une telle confiance à un vidéaste aussi jeune, directement issu des réseaux sociaux. Mais le pari était judicieux : laisser Kane Parsons développer sa propre vision du mythe « Backrooms », sans céder à la tentation de confier l’œuvre à un nom déjà établi. Soutenu par des producteurs comme James Wan (« Saw », « The Conjuring ») ou Oz Perkins, Parsons a pu s’exprimer pleinement – et l’on sent que cette liberté créative a touché en plein cœur son public cible.

L’audace A24 : budget mesuré et franchise en devenir

Si la réussite est aussi éclatante, elle tient aussi à une gestion avisée : A24 n’a consacré que 10 millions de dollars au projet. Un investissement modeste, qui limitait les risques tout en offrant une marge de manœuvre confortable à son réalisateur. À titre de comparaison, certains blockbusters horrifiques comme « 28 Years Later: The Bone Temple » ont lourdement chuté cette année faute d’un budget surdimensionné difficilement rentabilisé. Chez A24, on mise sur la souplesse et l’agilité plutôt que sur l’escalade budgétaire ; la recette semble payante.

Dans ce contexte, rappelons que le genre horreur s’impose depuis quelques années comme le plus fiable au box-office mondial. La série des succès – citons notamment « Five Nights at Freddy’s 2 », ou encore « Conjuring : L’Heure du jugement » – montre que le public répond présent lorsque les recettes sont bien pensées.

L’heure de la génération Z au cinéma ?

Ce triomphe dépasse pourtant la simple performance commerciale : il traduit un changement profond dans les attentes du public. Les jeunes spectateurs se reconnaissent dans des œuvres façonnées par leurs pairs, nées sur leurs plateformes et portées par leurs codes. On observe désormais plusieurs tendances :

Ciblage direct de la génération Z : sujets, esthétique et narration adaptés à ses attentes.

sujets, esthétique et narration adaptés à ses attentes. Nouveaux talents repérés via YouTube : vivier inépuisable pour Hollywood.

vivier inépuisable pour Hollywood. Dynamique communautaire : mobilisation massive dès la sortie en salles.

Avec « Backrooms », une page se tourne : Hollywood doit composer avec ces nouvelles voix si elle souhaite rester pertinente auprès des nouvelles générations. Ce film marque-t-il le début d’une nouvelle vague ? Une chose est certaine : pour garder ses salles pleines, l’industrie devra oser davantage écouter ceux qui inventent aujourd’hui les mythologies de demain.