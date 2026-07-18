Avec The Odyssey, Nolan laisse entrevoir un film d’horreur brutal

Une scène de Circe dans The Odyssey fait basculer Christopher Nolan vers l’horreur pure. Et elle dit beaucoup de ce qu’il pourrait faire ensuite.

En bref Une scène de The Odyssey vire au pur cauchemar

Christopher Nolan assume son envie de faire de l’horreur

Le film teste déjà cette piste, très sérieusement

Il y a, dans The Odyssey, une scène qui change la nature du film pendant quelques minutes. Pas juste un passage tendu, pas juste une créature impressionnante. Une vraie percée vers l’horreur corporelle, celle qui vous met mal à l’aise parce qu’elle touche au corps, à la chair, à la perte de contrôle.

La scène de Circé fait dérailler le film vers le cauchemar

Vers le milieu du film, Odysseus et ses hommes accostent sur une île pour chercher de quoi manger. Ses compagnons lui demandent de rester en retrait, persuadés que sa querelle avec les dieux ne ferait qu’aggraver les choses. Il part chasser, eux s’enfoncent dans l’île.

Sur place, tout cloche. Un lion, une panthère, mais sans agressivité. Puis une petite maison, et Circé, incarnée par Samantha Morton, seule à l’intérieur. Elle demande aux soldats de laisser leurs armes dehors. Mauvais signe, clairement, d’autant que des tas d’armures apparaissent déjà dans l’herbe haute.

Le repas commence, et le piège se referme. Les hommes mangent sans pouvoir s’arrêter, comme poussés par une force étrangère. Ils s’étouffent avec des tentacules et de la viande, avalent encore, essaient de résister, n’y arrivent pas.

Nolan ne se contente pas du frisson, il travaille la métamorphose

C’est là que Christopher Nolan pousse la scène plus loin. Circé leur touche le visage, les oreilles, et la transformation devient visible. Des mèches blanches surgissent, les traits se distendent, les visages cessent peu à peu d’être humains. Les appels à l’aide se brisent et finissent en hurlements animaux. Résultat ? Les hommes d’Odysseus sont changés en porcs.

Le plus dérangeant, ce n’est pas l’idée. C’est la durée. La scène s’attarde sur la métamorphose, sur les muscles, les os, la douleur. On pense à la séquence de l’âne dans Pinocchio, mais aussi à An American Werewolf in London. Même logique, en plus cru.

Et Nolan ne coupe pas là. Quand Odysseus tire sur un cerf, l’animal redevient un homme au moment de mourir. Puis il arrive chez Circé, et les porcs enfermés hurlent en le voyant, ses propres hommes essayant de l’avertir. C’est du cauchemar pur, presque plus violent dans ce qu’il suggère que dans ce qu’il montre.

Ce n’est pas un accident, Nolan pense déjà en cinéaste d’horreur

Ce passage ne sort pas de nulle part. Christopher Nolan dit depuis des années qu’il veut faire un film d’horreur. Il l’avait encore expliqué en 2024, puis répété cette semaine pendant la promotion de The Odyssey. Le blocage, selon lui, n’est pas l’envie mais l’histoire, il cherche encore le bon point d’entrée.

Ses goûts, eux, sont connus. Il a souvent salué Alien chez Ridley Scott, mais aussi American Psycho et 28 Days Later, deux films qui ont compté jusqu’au casting de Batman Begins avec Christian Bale et Cillian Murphy.

Dans Front Row sur BBC4, il expliquait être un grand amateur du cinéma des années 1980, en citant An American Werewolf in London, le clip Thriller mis en scène par John Landis, ou encore Company of Wolves de Neil Jordan. Il racontait aussi que son équipe, avec son superviseur VFX Andrew Jackson, avait disséqué ces films pour trouver une manière neuve de filmer une transformation physique.

Tout est là. Si Nolan arrive à produire un tel niveau de tension sur une seule scène, l’idée d’un long métrage entier construit sur cette matière devient très concrète. Et ce qui compte, ce n’est pas seulement le fantasme de cinéphile. C’est ce que cela dit de sa suite, un auteur qui n’a peut-être pas fini de changer de terrain.