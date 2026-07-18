X-Men ’97 glisse 11 pistes pour de nouveaux personnages en 10 secondes, et ça change déjà la suite

Un plan furtif du dernier épisode de X-Men ’97 ouvre la porte à 11 personnages liés à Weapon X. Et un nom ressort nettement du lot.

En bref Une scène cache 11 nouveaux personnages potentiels

X-23 ressort comme la piste la plus solide

Winter Soldier rejoint aussi cet univers animé

Il y a des épisodes qui avancent leur intrigue, et d’autres qui posent des mines pour plus tard. Le dernier de X-Men ’97 fait un peu les deux, mais c’est surtout un plan de moins de dix secondes qui retient l’attention. Pendant que Team X reconstituée parcourt une série de DVD liés aux anciens cobayes de Weapon X, la série glisse en douce de quoi préparer une bonne partie de son avenir.

Dix secondes, onze noms, et un univers qui s’élargit

L’épisode semblait surtout ramener le vrai Wolverine dans une histoire centrée sur son adamantium et sur le projet Weapon X. On pouvait s’attendre à une adaptation plus frontale du passé de Logan, notamment autour de son statut de « Weapon Ten ». Ce n’est pas vraiment ce qui arrive.

À la place, Marvel condense une avalanche de références dans un très court balayage d’archives. On y aperçoit déjà Wolverine, Silver Fox, Garrison Kane, Sabretooth et Agent Zero, ancien nom de code de Maverick. Un autre dossier, Weapon XVIII, renvoie carrément à une expérimentation liée aux Brood. Et ce n’est que le début.

Weapon X ne tease pas que des mutants

Le plus intéressant, c’est le mélange. La scène ne pioche pas seulement dans le vivier mutant. Elle ouvre aussi sur des super-soldats, des vilains très secondaires et quelques deep cuts réservés aux lecteurs les plus attentifs.

On retrouve ainsi Ajax, lié à Deadpool, Aurora d’Alpha Flight, Fantomex, Kimura, Mastodon, Psi-Borg, Weapon VI et Worm. Il y a aussi Ant, sans identité claire pour l’instant. Le clin d’œil le plus surprenant reste Winter Soldier. La série suggère que Weapon X a travaillé avec Hydra pour transformer Bucky Barnes en assassin amélioré. Clairement, ce n’est pas un détail anodin.

Pourquoi X-23 est la référence qui compte le plus

Parmi tous ces noms, X-23 est sans doute la piste la plus lourde. Dans les comics, la clone féminine de Wolverine, Laura Kinney, naît d’une branche du programme Weapon X et grandit comme arme vivante. Elle finira même par reprendre l’identité de Wolverine.

Le détail qui change tout, c’est la présence de Kimura, son bourreau et ennemie directe. Là, on n’est plus dans le simple easter egg jeté pour les fans. On touche à une base narrative plus concrète. La série semble préparer quelque chose autour d’une génération plus jeune de mutants formés à l’école de Xavier, possiblement dans l’esprit de Generation X. Mais avec une saison 2 qui paraît déjà très chargée, cette graine-là ressemble davantage à une promesse pour plus tard.

Une promesse excitante, mais fragile

Reste un petit problème. Les disques sont détruits à la fin. Résultat ? Ces indices peuvent devenir soit de vrais teasers, soit de simples idées laissées sur le bord de la route.

Et c’est là que la scène est fascinante. Elle élargit énormément le terrain de jeu de X-Men ’97, tout en rappelant une vieille habitude de Marvel, semer plus qu’on ne récolte immédiatement. Si la série suit vraiment ces pistes, son futur ne parlera plus seulement de Wolverine, mais d’un univers Weapon X beaucoup plus vaste.