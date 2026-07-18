Spider-Man: Brand New Day n’aurait qu’une scène post-générique

Le prochain Spider-Man garderait une seule scène post-générique, pensée pour lancer Avengers: Doomsday. Un choix très cohérent pour le MCU.

En bref Un seul bonus après le générique

La scène mènerait vers Avengers: Doomsday

Marvel garde le reste secret

Les scènes post-générique ne sont plus un bonus dans le MCU, ce sont presque un langage. Et pour Spider-Man: Brand New Day, la rumeur du moment va dans ce sens, avec une idée très simple, une seule scène, mais une scène utile.

Une mécanique que Marvel a rendue incontournable

Depuis que Nick Fury a débarqué chez Tony Stark pour parler de l’initiative Avengers, Marvel Studios a habitué son public à rester assis jusqu’à la dernière ligne du générique. Parfois pour teaser la suite, parfois pour finir sur une blague, parfois encore pour officialiser une arrivée au casting. Le studio a tellement installé ce réflexe que personne n’imaginait vraiment Spider-Man: Brand New Day sans petit bouton final.

C’est là que la nouvelle information compte. Pas seulement pour le clin d’œil, mais pour ce qu’elle raconte de la place du film dans l’ensemble.

Une seule scène, avec un objectif très précis

Sur X, le compte Cryptic HD QUALITY, déjà cité récemment pour la durée supposée du film, affirme que Spider-Man: Brand New Day n’aurait qu’une seule scène post-générique. Et cette scène servirait à préparer Avengers: Doomsday.

Bon, le reste est verrouillé. On ne sait ni son contenu exact, ni sa durée, ni sa tonalité. Mais sur l’essentiel, la rumeur est limpide, une scène, pas plusieurs, et un rôle de passerelle vers le prochain gros rendez-vous du studio.

Pourquoi ce choix paraît logique

On pouvait imaginer deux scènes, une pour le gag, une pour la suite. Apparemment, ce ne serait pas le cas. Et franchement, ce format plus resserré a du sens. Quand Marvel utilise une scène post-générique pour brancher directement un film sur un autre, il évite souvent de disperser le message.

Résultat ? Si cette info se confirme, Spider-Man: Brand New Day ne se contenterait pas d’ajouter un petit bonus pour la forme. Il jouerait un rôle très concret dans la montée vers Avengers: Doomsday. C’est important, parce que cela replace déjà le film dans une architecture plus large, celle d’un MCU qui continue de miser sur ces quelques secondes finales pour orienter les attentes du public.

Rien n’est encore officiel sur le contenu. Mais l’idée d’un unique teaser tourné vers la suite, elle, colle parfaitement à la grammaire de Marvel Studios.