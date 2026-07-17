Dix ans après, Stranger Things reste le vrai crash-test de Netflix

Dix ans après son lancement, Stranger Things raconte autant l’ascension de Netflix que ses limites. La série a cassé des serveurs, puis son propre héritage.

En bref Stranger Things a fait tomber Netflix trois fois

Son final a divisé le public

L’après-franchise patine déjà

Une série qui fait planter son diffuseur, ce n’est pas juste un joli symbole. Pour Netflix, Stranger Things est devenue ça, un test de charge géant, mais aussi la preuve qu’une plateforme peut être redessinée par une seule fiction.

Une série plus grande que la plateforme

Quand la série des Duffer Brothers arrive le 15 juillet 2016, l’attente est faible. La première saison, huit épisodes, avance presque à pas feutrés. Puis le bouche-à-oreille explose. Avec son mélange d’aventure façon Steven Spielberg et d’horreur à la Stephen King, l’histoire du garçon disparu à Hawkins, dans l’Indiana, devient vite un marqueur culturel.

Sur ses 35 premiers jours, la saison 1 dépasse les 14 millions de spectateurs de 18 à 49 ans aux États-Unis. Ce n’est pas un simple succès de plus après House of Cards et Orange Is the New Black. C’est le moment où Netflix cesse d’être seulement crédible à Hollywood pour devenir le centre de gravité du streaming.

Trois pannes, un même symptôme

Le premier avertissement arrive en juillet 2022. La fin en deux parties de la saison 4 met brièvement Netflix hors ligne, tant les abonnés se connectent au même moment.

Et ce n’était qu’un début. Le 26 novembre 2025, les quatre premiers épisodes de la saison 5 provoquent une nouvelle panne. Downdetector enregistre plus de 14 000 signalements rien qu’aux États-Unis. Avant la mise en ligne, Ross Duffer expliquait que Netflix avait augmenté sa bande passante de 30% pour éviter un nouveau crash. Insuffisant.

Le 25 décembre, le Volume 2 passe sans incident et signe 34,5 millions de vues, au passage la plus grosse journée de Noël de l’histoire de la plateforme. Mais le 31 décembre, la finale de deux heures fait retomber les serveurs, alors qu’elle sort aussi dans plus de 620 salles. Puis, le 7 janvier 2026, une rumeur d’épisode secret numéro 9, baptisée Conformity Gate, attire assez de curieux pour déclencher une troisième perturbation.

Le final a attiré tout le monde, sans convaincre tout le monde

Là, le contraste est brutal. Commercialement, Stranger Things reste un monstre. Critiquement et côté public, la fin laisse des traces.

Le Popcornmeter tombe à 52%, très loin des 96% de la saison 1, puis 90%, 86% et 89% pour les suivantes. Les reproches reviennent souvent, la défaite expédiée de Vecna (Jamie Campbell Bower) et du Mind Flayer, l’absence de morts majeures, et le sort flou d’Eleven (Millie Bobby Brown). Une scène où Will Byers (Noah Schnapp) fait son coming out à ses amis nourrit aussi une partie du backlash en ligne. Résultat, la série rate en 2026 une nomination à l’Outstanding Drama Series aux Primetime Emmys, une première en neuf ans.

Netflix cherche déjà l’après, sans l’avoir trouvé

Le 23 avril 2026, Stranger Things: Tales From ’85, spin-off animé situé entre les saisons 2 et 3, débarque avec un nouveau casting vocal. L’accueil est tiède, 63% sur Rotten Tomatoes, 52 sur 100 sur Metacritic. Beaucoup y voient une extension trop sage, plus nostalgique qu’inventive.

Netflix a quand même commandé une saison 2. Et les Duffer Brothers confirment un spin-off live action, cette fois loin de Hawkins, avec de nouveaux personnages et une mythologie séparée. C’est peut-être ça, le vrai sujet maintenant. Pas seulement faire survivre une franchise, mais prouver qu’après un tel phénomène, il reste encore un monde à construire.