Les Simpson fixent leur retour, mais c’est la grille de Fox qui intrigue

La saison 38 des Simpson débutera fin septembre 2026 sur Fox. Derrière cette date, la chaîne rebat aussi son bloc du dimanche soir.

En bref Saison 38 le 27 septembre 2026

The Simpsons garde la case de 20h

Fox chamboule son dimanche soir

Ce n’est pas juste une date de retour. Avec la saison 38 de The Simpsons, Fox montre surtout quelle série tient encore son bloc du dimanche à bout de bras.

Une date, et surtout un rôle central

Le rendez-vous est fixé au 27 septembre 2026, à 20h heure de la côte Est sur Fox. Dit comme ça, l’info paraît simple. En réalité, elle rappelle quelque chose d’assez rare dans la télé américaine, The Simpsons reste le plus long feuilleton d’animation produit aux États-Unis, et la chaîne continue de le traiter comme sa vitrine principale.

La série est en plus à mi-chemin de son récent renouvellement de quatre saisons. Autrement dit, aucun signe de ralentissement. Même pendant l’été, la marque reste active avec des spéciaux exclusifs sur Disney+, dont deux sont déjà disponibles.

Le dimanche soir change de visage

Là où ça devient intéressant, c’est dans la grille complète. Le bloc du dimanche ne reposera pas uniquement sur l’animation classique de Fox. Après The Simpsons à 20h, on retrouvera Animal Control à 20h30, puis Universal Basic Guys à 21h, et enfin Grimsburg à 21h30.

Voir Animal Control, une offre en prises de vues réelles, glissée dans ce rendez-vous a quand même un petit côté étrange. Mais le choix raconte bien la stratégie du moment. Fox déplace la prochaine saison de Bob’s Burgers vers la mi-saison 2028, avec aussi les retours de Family Guy et American Dad!. La chaîne étale donc ses cartouches au lieu de tout concentrer à l’automne.

En gros, elle renforce le reste de l’année et ajuste sa formule en fonction de ce qui marche, ou non. Et oui, cela ressemble aussi à une tentative de trouver un public plus large à Animal Control.

Disney+ d’un côté, le cinéma de l’autre

Ce retour télé s’inscrit dans un moment plus large pour la franchise. Entre les spéciaux sur Disney+ et la diffusion linéaire sur Fox, The Simpsons circule désormais entre plusieurs fenêtres, comme beaucoup de marques historiques qui refusent de vivre sur un seul écran.

Et ce n’est pas fini. Un nouveau film, suite de The Simpsons Movie, est prévu au cinéma le 3 septembre 2027, soit un peu plus de vingt ans après le premier. Pour l’instant, il y a très peu de détails sur l’équipe ou l’histoire.

Pourquoi ça compte au-delà d’une simple annonce

Ce qu’on pouvait attendre, c’était une confirmation de calendrier. Ce qu’on voit vraiment, c’est une série qui reste le point fixe pendant que tout le reste bouge autour d’elle.

La perspective d’une vraie fin semble d’ailleurs de plus en plus théorique. Ceux qui pilotent la série ont déjà laissé entendre qu’il n’y aurait probablement pas de final au sens classique, plutôt un épisode comme un autre. Franchement, après une telle longévité, l’idée se tient. Pour Fox, le message est limpide, The Simpsons reste à la fois une série, une habitude de programmation et un outil pour tester l’après-télé du dimanche soir.