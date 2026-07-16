Alvin et les Chipmunks vont revenir au cinéma, et les fans ne sont pas franchement ravis

Un nouveau reboot d’Alvin et les Chipmunks est lancé, avec du format court dès cette année et un film en 2028. Le problème, c’est la réaction très froide du public.

En bref Un reboot d’Alvin est confirmé

Le public réagit très mal

Format court puis film en 2028

Les reboots de franchises jeunesse s’enchaînent, et celui d’Alvin et les Chipmunks arrive au pire moment pour espérer un élan d’enthousiasme. L’annonce d’un nouveau départ pour Alvin, Simon et Theodore a surtout déclenché une réaction de lassitude. Pas vraiment de surprise, d’ailleurs, tant les années 2020 vivent au rythme des retours de marques connues.

Un retour qui tombe en plein ras-le-bol des reboots

Ce qui frappe ici, ce n’est pas seulement le comeback. C’est le décalage entre l’objectif évident, relancer une licence reconnue auprès d’une nouvelle génération, et l’accueil immédiat d’une partie du public. Sur Reddit, beaucoup de messages tournent autour de la même idée, personne n’avait spécialement demandé le retour de la franchise, et certains demandent carrément qu’on arrête là.

Le fond du sujet, il est là. Un studio peut relancer une marque parce qu’elle reste identifiable, même si l’attente réelle paraît faible. Et ce cas ressemble à pas mal d’autres dossiers récents dans le cinéma familial. La décennie est remplie de remakes, de revivals et de reboots, au point que le récent exemple de Moana en 2026 sert déjà de rappel, il n’est même plus nécessaire de promettre quelque chose de très neuf pour décrocher un feu vert.

La franchise repart, malgré une longue pause

Avant ça, la bande des écureuils chanteurs avait pourtant connu un vrai second souffle. Des décennies après les débuts d’Alvin et les Chipmunks, la franchise était revenue au cinéma avec Alvin and the Chipmunks en 2007, puis Alvin and the Chipmunks: The Squeakuel en 2009.

Et la machine avait continué avec Chipwrecked et The Road Chip, jusqu’en 2015. Après quoi, plus rien au cinéma pendant plus de dix ans. Bien avant cette période, la marque avait aussi produit des épisodes plus discrets, comme Alvin and the Chipmunks Meet Frankenstein ou Alvin and the Chipmunks Meet the Wolfman. Bref, on parle d’une licence qui n’a jamais complètement disparu, mais qui n’occupait plus vraiment le centre de l’écran.

Ce que l’on sait du projet, et ce que le public voudrait éviter

Le reboot sera relancé par Big Shot Pictures, la société de l’ancien co-dirigeant de Paramount, Brian Robbins. Le calendrier, lui, est déjà posé, un contenu au format court est attendu plus tard cette année, puis une sortie cinéma complète est prévue en 2028.

Sur le fond, peu d’éléments ont filtré, mais la direction semble assez lisible. On peut s’attendre à retrouver les bases habituelles, des chipmunks anthropomorphes, un groupe musical masculin, et la tentative de percer dans le monde des humains. Rien qui annonce, pour l’instant, une refonte radicale.

Quelques réactions laissent quand même entrevoir une piste. Certains seraient curieux d’un vrai retour en 2D, à condition d’abandonner le mélange live-action, CGI et parfois 3D associé aux films lancés en 2007. D’autres ont surtout profité de l’annonce pour saluer David Cross dans le rôle d’Ian Hawke. Ce n’est pas un détail, d’ailleurs. Quand le meilleur souvenir d’un reboot à venir concerne surtout un ancien antagoniste, ça dit quelque chose de l’état de la licence. Et de ce que ce retour devra prouver, rapidement.