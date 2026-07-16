Vaiana démarre trop bas, Disney redoute déjà un fiasco au cinéma

Le remake live-action de Moana ouvre bien en dessous des attentes. Avec un coût énorme et une concurrence féroce, Disney peut perdre très gros au box-office.

En bref Vaiana ouvre très loin des attentes.

Disney pourrait perdre plus de 92 millions d’euros.

Le calendrier n’aide clairement pas.

Le vrai sujet, ici, c’est moins le démarrage de Vaiana que ce qu’il raconte sur la machine live-action de Disney. Un remake à environ 230 millions d’euros (250 M$), avec encore environ 110 millions d’euros (120 M$) de marketing, n’a presque pas le droit de rater son premier week-end.

Un départ qui met tout de suite le film sous pression

Et c’est exactement ce qui s’est passé. Vaiana a démarré à environ 40 millions d’euros (43,1 M$) sur le marché domestique et à environ 87 millions d’euros (95 M$) dans le monde. Pour un titre de cette taille, le signal est mauvais.

Variety estime même que le film pourrait perdre plus de 92 millions d’euros (100 M$) sur son exploitation en salles. Le parallèle avec Black Adam saute vite aux yeux. En 2022, le film porté par Dwayne Johnson avait encaissé environ 362 millions d’euros (393,4 M$) dans le monde pour un budget situé entre environ 175 et 239 millions d’euros (190-260 M$), avec des critiques largement négatives, 39% sur Rotten Tomatoes, et une perte alors évaluée entre environ 46 et 92 millions d’euros (50-100 M$).

Le plus dur pour Disney, c’est le seuil à atteindre. Toujours selon Variety, Vaiana doit aller chercher au moins environ 552 millions d’euros (600 M$) pour rentrer dans ses frais. Vu le départ, c’est une montagne.

Une fenêtre de sortie presque impossible à défendre

Le film arrive aussi au pire moment. Juste après Toy Story 5 et Des Minions et des monstres, deux animations bien reçues qui visent, elles aussi, les familles. Toy Story 5 file déjà vers environ 828 millions d’euros (900 M$) dans le monde.

Résultat ? Beaucoup de familles ont visiblement considéré Vaiana comme le film qu’on peut sauter. D’autant que l’original animé existe déjà sur Disney+, et que la promesse du remake a été perçue par beaucoup comme une copie affadie du premier film, certains allant jusqu’à parler d’un projet créativement à sec.

Ce week-end, The Odyssey de Christopher Nolan, pourtant fantasy interdite aux plus jeunes, doit aimanter une bonne partie de l’attention. Et dans quelques semaines arrive Spider-Man: Brand New Day, déjà projeté comme le plus gros lancement de l’année. La fenêtre de respiration de Vaiana est minuscule.

Des spectateurs plus indulgents, mais pas assez pour sauver la stratégie

Tout n’est pas noir. Le public semble moins sévère que la critique, avec un A- chez CinemaScore et 90% en note spectateurs vérifiés sur Rotten Tomatoes. Mais on a déjà vu cette histoire.

Cet été, The Mandalorian and Grogu comme Supergirl avaient aussi de bons retours du public, sans que cela se transforme en grosses ventes de billets. Un bon bouche-à-oreille aide, bien sûr. Il ne répare pas un mauvais départ quand le marché va trop vite.

Un an après le crash de Blanche-Neige, Disney risque donc d’absorber une nouvelle perte sur un remake live-action. Et c’est sans doute là que le dossier devient intéressant. Lilo et Stitch a montré qu’il existe encore un marché pour ces projets, mais pas pour n’importe lequel, ni à n’importe quel prix. La suite, pour Disney, ressemble moins à une question de nostalgie qu’à une question de tri.