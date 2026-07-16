Star Wars : ce roman recolle enfin la saga Skywalker côté suites

En bref Legacy relie enfin mieux les films des suites

Leia, Rey et Luke sont au centre

Sortie le 28 juillet, précommande déjà ouverte

Il y avait un trou au milieu de la postlogie Star Wars. Legacy, le nouveau roman de Madeleine Roux, vient clairement se loger là, entre Les Derniers Jedi et L’Ascension de Skywalker, avec une ambition simple sur le papier, mais précieuse dans les faits, donner de l’épaisseur à ce que les films ont à peine esquissé.

Un chaînon manquant entre deux films

L’histoire se déroule durant l’année qui sépare les deux épisodes et suit surtout Leia et Rey, en route vers Tython. Le choix est bon. Les meilleurs romans Star Wars tiennent souvent par leurs personnages, pas par l’empilement de lore, et celui-ci s’appuie d’abord sur cette relation.

On y voit pourquoi Leia pouvait être un meilleur mentor pour Rey que Luke, comment elle apprend que la jeune Jedi descend de Palpatine, et comment elle finit aussi par faire la paix avec les décisions très discutables de son frère. En prime, le livre éclaire la dynamique entre Rey et Kylo Ren, sème des indices sur la dyade de Force et explique comment le sabre Skywalker a été réparé.

Tython, planète-laboratoire pour la Force

Le décor n’est pas là pour faire joli.

Tython, ancienne planète d’origine des Jedi dans les Legends, avait fait son entrée dans le canon avec The Mandalorian. Luke Skywalker y était déjà passé dans Shadow of the Sith, le roman d’Adam Christopher. Ici, Legacy ressemble presque à une suite spirituelle de ce livre, même si la prose de Roux paraît un cran en dessous.

Mais côté idées, c’est solide. Tython est une puissante vergence de la Force, entourée par les lunes Ashla et Bogan, dont les noms ont servi à désigner les côtés lumineux et obscur. La planète réagit aux personnages, relie leur état intérieur à ce qui se passe autour d’eux, et le roman en profite pour montrer un aperçu d’un des premiers Sith. Surtout, il recycle bien mieux l’idée de Dark Rey, transformée ici en vision récurrente qui poursuit Rey pendant des mois.

Luke enfin confronté à ses choix

C’est sans doute là que le livre devient le plus intéressant.

Le Force Ghost de Luke sert à provoquer la réconciliation que beaucoup attendaient entre lui et Leia. Franchement, cette scène avait sa place au cinéma. Le roman confronte enfin les vieilles blessures, et il tient aussi Luke pour responsable de sa manière de traiter Rey sur Ahch-To, avec une phrase qui continue de la hanter. Et Luke n’est pas le seul fantôme de la Force à apparaître.

Un roman très ciblé, pas un panorama galactique

Si vous cherchez un grand point d’étape sur l’état de la galaxie, ce n’est pas vraiment ça. Il existe bien quelques scènes coupées autour d’un chef du Premier Ordre, qui bénéficie d’un arc inattendu, mais l’essentiel du roman reste concentré sur Tython.

Résultat, Legacy vise surtout les lecteurs attachés à l’ère des suites et à la famille Skywalker. Ce n’est peut-être pas le sommet absolu du roman Star Wars, justement parce que l’écriture marque un peu moins que celle d’Adam Christopher. Mais pour recoller la postlogie, comprendre mieux Rey, Leia et Luke, c’est un ajout qui compte. Le livre sort le 28 juillet et il est déjà disponible en précommande, notamment chez Amazon.