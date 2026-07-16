Spider-Man après Brand New Day, un avenir plus stable se dessine

En bref Amy Pascal confirme une entente avec Marvel Studios

Pas de trilogie annoncée, prudence assumée

Brand New Day sort le 31 juillet

Le futur de Spider-Man tient moins à un costume qu’à un partenariat. Et sur ce point, le signal envoyé par Amy Pascal est plutôt net, Sony veut encore construire avec Marvel Studios, pas à côté.

Le vrai signal, c’est la continuité avec Marvel

Dans un entretien accordé à SFX Magazine, Amy Pascal, qui pilote la franchise au cinéma depuis des années, explique que la collaboration avec Marvel et le MCU a considérablement élargi le terrain de jeu. Elle rappelle que, dans les comics, Spider-Man croise naturellement beaucoup d’autres personnages, et que cet ancrage commun a créé pas mal de possibilités pour les films.

Elle reste prudente sur la suite, mais son envie est limpide. Amy Pascal dit même, à propos d’un éventuel cycle plus long : « Ce serait mon rêve, bien sûr, mais on ne sait jamais. » Dit autrement, aucune promesse ferme. Mais aucun signe de rupture non plus, ce qui, pour cette franchise, compte beaucoup.

Un ton plus prudent qu’avant

Là où ça devient intéressant, c’est le changement de discours. Aujourd’hui, Amy Pascal insiste sur une règle simple, avancer film par film. Elle explique qu’il est important, pour eux, que chaque long-métrage puisse se voir sans dépendre du précédent.

Ce ton tranche avec ses déclarations plus anciennes, quand elle évoquait clairement la préparation du prochain Spider-Man avec Tom Holland et Marvel, en parlant d’un ensemble de trois films, puis de trois autres ensuite. Cette fois, elle ne confirme même pas une suite directe à Brand New Day. Résultat ? Un léger rétropédalage, oui, mais qui ressemble aussi à une communication plus maîtrisée.

Pourquoi ce discours compte maintenant

Ce n’est pas un détail. Sony traîne encore le souvenir de sa tentative des années 2010, quand le studio voulait faire de Spider-Man le centre de son propre univers étendu, sans réussir à l’installer durablement. Aujourd’hui, Sony comme Marvel Studios traversent une période de transition et cherchent à restaurer la valeur de leurs marques super-héroïques.

Dans ce contexte, afficher une relation stable vaut presque autant qu’annoncer un film. Bon, il n’y a toujours aucune confirmation officielle d’un épisode après Brand New Day. Mais les premières projections de démarrage seraient solides, et si le film rejoint à nouveau le club du milliard de dollars, on imagine mal la machine s’arrêter là.

Une sortie déjà très observée

Spider-Man: Brand New Day sortira au cinéma le 31 juillet. Ce qui se joue ici dépasse largement une simple date de sortie, c’est la capacité de Sony et Marvel Studios à garder Spider-Man dans un cadre cohérent, lisible, et franchement plus désirable que les détours passés. La suite ne se résume donc pas à un éventuel titre 5. Elle concerne la forme même que prendra le MCU autour de son héros le plus rentable.