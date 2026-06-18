Avengers: Doomsday, le vrai piège derrière le retour de Spider-Man

La rumeur d’un retour de Tobey Maguire dans Avengers: Doomsday enfle. Le vrai sujet, pourtant, concerne surtout la place de Tom Holland.

En bref La rumeur Maguire relance le débat MCU

Holland reste le Spider-Man logique

Maguire peut revenir, pas prendre la place

Le bruit autour de Spider-Man dit quelque chose de très simple sur le MCU actuel, il adore rouvrir des portes que ses films avaient pourtant bien refermées.

Ces derniers jours, la rumeur d’un retour de Tobey Maguire dans Avengers: Doomsday a repris de la vitesse. À l’origine, on retrouve des affirmations de l’insider Daniel Richtman, remontées en novembre via The Direct, auxquelles s’ajoute une prétendue fuite de figurine, jugée très probablement fausse par la source. Rien d’officiel, donc. Mais dans un film qui joue avec le multivers, l’idée n’a rien de délirant, surtout si des personnages des anciens X-Men produits par 20th Century Fox doivent aussi apparaître.

Une rumeur qui prospère sur le terrain du multivers

Le problème commence quand une hypothèse devient un scénario rêvé par une partie du public. Certains fans imaginent carrément que le Spider-Man de Maguire pourrait remplacer celui de Tom Holland dans Avengers: Doomsday.

Là, ça coince. Pas parce que le retour serait impossible, mais parce que le MCU a déjà un Peter Parker en place. Et ce n’est pas un détail de casting, c’est le centre narratif du personnage.

Pourquoi Tom Holland reste le Spider-Man central

Avec Spider-Man: No Way Home, Marvel a quasiment remis à zéro l’histoire de Holland. Plus de filet de sécurité, plus de vie sociale intacte, presque plus rien en dehors du costume. En gros, le personnage a été rapproché d’une version plus classique du héros, celle que beaucoup connaissent dans les comics.

C’est précisément pour ça que l’écarter maintenant aurait un drôle d’effet. La source rappelle aussi que Brand New Day arrive cet été, et que ce nouveau cycle donne au Spider-Man du MCU une vraie marge de progression. Son arc doit encore se frotter à celui des Avengers, même si plus personne ne se souvient de lui. D’ailleurs, cette absence de mémoire ouvre des scènes assez riches, à la fois plus drôles et plus dramatiques.

Le problème, ce n’est pas Tobey Maguire, c’est la place qu’on lui donne

Le plus ironique, c’est que No Way Home avait déjà trouvé la bonne formule. Tobey Maguire et Andrew Garfield y revenaient au bon moment, avec juste assez d’émotion et juste assez de fan service. Le film offrait même une forme de conclusion à Maguire, en montrant un Peter apaisé, encore avec MJ, capable de choisir la retenue face au Bouffon Vert.

Du coup, vouloir recommencer plus grand dans Avengers: Doomsday paraît risqué. Si Maguire revient, très bien. Mais aux côtés de Holland, pas à sa place, et dans un rôle plus petit. Sinon, Marvel transformerait un passage de relais plutôt propre en simple nostalgie de catalogue. Et pour un univers qui cherche encore sa direction, ce serait quand même un aveu assez net.