Fast & Furious 11 patine, Alan Ritchson explique le blocage actuel

En bref Fast Forever n’est toujours pas en production

Alan Ritchson pointe surtout un problème de coûts

Le final reste prévu, mais sans vraie garantie

Le retard de Fast Forever ressemble de moins en moins à un simple contretemps. Ce que décrit Alan Ritchson, c’est une franchise arrivée à un point où le modèle économique coince, au moment même où elle doit livrer son grand final.

Le problème n’est plus seulement le calendrier

Invité du podcast Happy Sad Confused, Alan Ritchson, vu dans Fast X, a expliqué qu’il savait beaucoup de choses sur le projet et que les discussions continuaient. Mais il a surtout parlé d’obstacles très concrets. Selon lui, ces films coûtent trop cher, au point que cela n’a plus beaucoup de sens dans leur forme actuelle, et il existe une manière plus efficace de les tourner.

Dit autrement, le souci n’est pas juste de caler des agendas ou de verrouiller un script. Il faut trouver une formule plus sobre sans trahir ce que la saga est devenue. Et là, clairement, on touche à un mur de studio autant qu’à une question créative.

Un final annoncé, mais toujours pas lancé

Plus tôt cette année, Vin Diesel avait pourtant officialisé le titre et la date de sortie. L’acteur avait annoncé « 17 mars 2028 ! FAST FOREVER ». Sur le papier, le onzième film de la saga Fast et Furious avait donc enfin un cap, avec en plus le statut de dernier chapitre.

Sauf que depuis, les nouvelles sont bien moins rassurantes. Le 7 juillet encore, plusieurs informations indiquaient que Fast Forever n’était pas en production. Résultat, pas mal de fans oscillent entre impatience et doute franc sur l’existence même du film.

La saga a grandi, peut-être trop vite

Ce blocage raconte aussi quelque chose de plus large sur Fast et Furious. Lancée en 2001 avec The Fast and the Furious, la franchise traîne désormais un héritage de 25 ans. C’est énorme, et c’est aussi le piège.

Alan Ritchson l’a formulé assez nettement. Il faut, selon lui, montrer de la retenue tout en respectant le fait que cet univers a pris une ampleur gigantesque. Il parle même d’un carrefour très difficile à résoudre, où tout le monde cherche encore la bonne équation. Vu comme ça, l’accueil commercial de Fast X, moins solide qu’espéré, pèse forcément dans la balance.

Ce que cette prise de parole change pour les fans

Bon, tout n’est pas noir non plus. Alan Ritchson dit qu’il pense qu’il y aura bien un autre film, et qu’il pense même qu’il sera bon. Son message, en gros, n’est pas que Fast Forever est mort, mais qu’il faut d’abord régler de gros problèmes, des problèmes très réels.

C’est une mise à jour moins spectaculaire qu’une bande-annonce, mais sans doute plus honnête. Pour les fans, l’attente continue. Pour Universal et pour Vin Diesel, l’enjeu est plus large qu’une date de sortie, finir proprement une saga devenue trop grosse pour avancer comme avant.