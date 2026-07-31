Le créneau mystère de Marvel en 2028 mène presque aux X-Men

Marvel a verrouillé deux films pour 2028 et laissé une grosse date d’été vacante. En regardant le calendrier, un candidat s’impose presque tout seul.

En bref Marvel garde un créneau vide en juillet 2028

Black Panther 3 prend déjà la case de décembre

Les X-Men restent l’hypothèse la plus crédible

Chez Marvel, un calendrier n’est jamais neutre. Et pour 2028, l’info la plus intéressante n’est pas seulement ce qui a été annoncé, mais la place laissée vide, le 28 juillet, un créneau d’été qui ressemble rarement à un simple bouche-trou.

Le calendrier raconte déjà une partie de l’histoire

Trois dates sont posées après Avengers: Secret Wars, attendu l’année précédente, le 5 mai, le 28 juillet et le 15 décembre 2028. Une seule dispose déjà d’une attribution précise, le rendez-vous de décembre. Le reste oblige à lire entre les lignes, ce que les studios font souvent très bien sans rien dire ouvertement.

Dans le même mouvement, Marvel a clarifié plusieurs projets post-Secret Wars. Il y a un reboot de Ghost Rider avec Ryan Gosling, un film Nova en développement avec Michael Waldron visé pour la réalisation, et Black Panther 3, qui introduira un nouveau Black Panther avec T’Challa II, joué par David Jonsson.

Pourquoi Ghost Rider et Nova collent mal à l’été

Le créneau de juillet, chez Marvel, sert d’habitude à un film qui porte la saison. Pas à un pari fragile. C’est là que l’hypothèse Ghost Rider commence à coincer.

Le personnage a de l’aura, oui, mais pas le profil du mastodonte estival. Même logique pour Nova. Sortir Ghost Rider et Nova la même année paraîtrait assez risqué, les deux relevant de branches plus spécifiques du MCU, le surnaturel pour l’un, le cosmique pour l’autre. En gros, on entoure ce type de films par des locomotives plus rassurantes au box-office.

Black Panther 3 verrouille Noël

La date du 15 décembre 2028 est déjà réservée à Black Panther 3. Ce choix a du sens. Hors Spider-Man, c’est l’une des franchises solo les plus solides de Marvel, et le film ajoute en plus deux arguments lourds, l’arrivée de T’Challa II sous les traits de David Jonsson, et celle de Denzel Washington dans le MCU.

Le retour de Ryan Coogler renforce encore ce statut de gros rendez-vous. Résultat, Noël est pris. Et la grande case d’été reste ouverte.

Le seul nom qui tient vraiment la case de juillet

C’est là que les X-Men entrent dans l’équation. Pas comme annonce officielle, ce n’est pas le cas, mais comme hypothèse la plus cohérente. Le MCU post-Secret Wars doit avancer sur plusieurs fronts, le cosmique, le surnaturel, peut-être un peu des deux dans Black Panther 3. Mais le vrai levier d’image, celui que les fans attendent, reste l’arrivée des mutants.

Le projet évoqué pour les X-Men miserait sur une équipe plus jeune, avec Jean Grey, Cyclops et Storm, tandis que Professor X, Magneto ou Emma Frost pourraient occuper des rôles de mentors. Après l’usure de la période Fox, la marque garde un capital affectif énorme. Et clairement, si Marvel veut remettre son label tout en haut après Secret Wars, c’est bien ce film-là qu’il faut réussir. Le placer en juillet 2028 ne serait pas un détail, mais une déclaration de priorité pour la suite du MCU.