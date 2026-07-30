VisionQuest a une mission claire, boucler enfin l’ère WandaVision

Annoncée comme la fin de la trilogie WandaVision, VisionQuest arrive le 14 octobre sur Disney+ avec huit épisodes et beaucoup à résoudre.

En bref VisionQuest arrive le 14 octobre sur Disney+

La série doit conclure la trilogie WandaVision

Vision, Agatha, Billy et Wanda restent en suspens

Huit épisodes. Pas un de plus. Pour Marvel, c’est le format choisi pour VisionQuest, attendue le 14 octobre sur Disney+, avec le retour de Paul Bettany dans le rôle de Vision. Et c’est là que le sujet devient intéressant, parce que la série a été présentée au San Diego Comic-Con comme la fin de la trilogie WandaVision. Autrement dit, elle ne doit pas juste lancer une nouvelle branche du MCU, elle doit fermer des portes restées ouvertes depuis des années.

Huit épisodes pour refermer plusieurs vies

On pouvait imaginer une série très centrée sur Vision. En réalité, l’enjeu paraît plus large. Cette conclusion annoncée concerne aussi tous les personnages apparus dans cette zone du MCU depuis WandaVision, avec un problème simple, le temps manque.

Parce qu’il faut conclure, pas seulement relancer. VisionQuest doit donc donner une vraie sortie à plusieurs arcs à la fois, ce qui est ambitieux pour une saison de huit épisodes. Clairement, la promesse de trilogie change la lecture de la série.

Vision doit devenir autre chose qu’un souvenir

Le dernier vrai moment de Vision dans le MCU remonte à la fin de WandaVision, quand le White Vision part chercher sa place. Ce détail compte, car le Vision originel est mort dans Avengers: Infinity War. Celui recréé par Wanda Maximoff relevait de sa magie, tandis que la version blanche venait du corps reconstruit par le gouvernement.

Le choc entre les deux a tout changé. Le White Vision a récupéré les souvenirs de l’original, ce qui l’a sorti de sa rage et l’a lancé dans une quête d’identité. La série devrait aussi le confronter à d’autres programmes d’IA dans son esprit. En gros, il faut qu’il en sorte avec un but, pas juste avec une mémoire restaurée.

Agatha, Billy, Tommy, le versant familial du récit

Mais VisionQuest ne peut pas se limiter à ce fil-là. Agatha Harkness, morte dans Agatha All Along avant de continuer comme fantôme, reste liée à Billy. Et Billy, lui, cherche toujours son frère Tommy.

La mécanique est déjà posée. Dans WandaVision, Wanda avait créé ses jumeaux avec Vision. Puis tout s’est effondré avec la fin de son monde artificiel. Plus tard, Agatha All Along a montré que l’âme de Billy avait fini dans le corps de William Kaplan. Celle de Tommy, elle, a été envoyée dans le corps de Thomas Shepherd.

Le minimum, ici, c’est leurs retrouvailles. Et, si Marvel regarde déjà la suite, leur réunion pourrait préparer un passage vers les Young Avengers, aux côtés de Ms. Marvel, Kate Bishop ou America Chavez.

Le cas Ultron, et l’ombre de Wanda

Il y a aussi deux dossiers plus délicats. D’abord Ultron, qui devrait surtout apparaître dans l’esprit de Vision. Pas de retour massif annoncé, mais une occasion de traiter enfin le personnage comme une vraie menace, ce que Avengers: Age of Ultron n’avait pas totalement réussi à faire. L’idée d’un contrepoint avec Jocasta a même de quoi intriguer.

Et puis il reste Wanda Maximoff. Son parcours a basculé entre le traumatisme de WandaVision, le Darkhold et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, jusqu’à son sacrifice final. Si cette série boucle vraiment la trilogie, elle devra aussi dire quelque chose de sa rédemption. Pas forcément par un grand retour, mais au moins par une conclusion qui donne un sens à tout ce chaos. C’est là que VisionQuest sera jugée.