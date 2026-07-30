President Curtis veut exister sans Rick and Morty, avant les crossovers

Le nouveau spin-off d’Adult Swim mise d’abord sur sa propre identité. Les créateurs n’écartent pas des croisements avec Rick and Morty, mais plus tard.

En bref President Curtis démarre sur Adult Swim.

La série veut vivre sans Rick and Morty.

Des crossovers restent envisagés plus tard.

Étendre Rick and Morty sans le cloner, c’est tout le sujet de President Curtis. Et pour une franchise qui n’a pas toujours brillé avec ses dérivés, ce détail compte plus que le simple effet d’annonce.

Le nouveau spin-off d’Adult Swim remet en avant Keith David dans le rôle du président, devenu ici personnage central. Aux commandes, on retrouve Dan Harmon et James Siciliano, deux producteurs exécutifs qui connaissent très bien la série mère. Leur idée n’était pas de prendre un visage populaire au hasard, mais de trouver un angle capable d’ouvrir un autre morceau de cet univers.

Un spin-off pensé par son terrain de jeu

Chez Dan Harmon, le choix de President Curtis vient d’abord du cadre qu’il apporte. Il compare la différence à X-Files face à Doctor Who : dans les deux cas, tout semble possible, mais l’un zoome sur des phénomènes plus resserrés, plus terrestres, presque bureaucratiques. C’est cette échelle-là qui l’intéresse.

Il explique même qu’au moment d’introduire un président dans Rick and Morty, il imaginait déjà un personnage récurrent capable d’incarner ce monde plus petit, mais pas moins fascinant.

James Siciliano va dans le même sens. Des figures comme Birdperson, Mr. Poopybutthole ou Space Beth restent, selon lui, trop proches du versant spatial et multiversel de la série principale. Le point de bascule serait venu avec l’épisode de la saison 5 autour de Thanksgiving, quand Rick cherche une grâce présidentielle pour une dinde. Là, l’équipe a commencé à voir un vrai potentiel de worldbuilding, avec sa logique absurde propre, de la statue de la Liberté à ses secrets jusqu’au Spider FDR.

Créer une série qui fasse oublier qu’elle est dérivée

La première saison suit une règle simple. Vous devez pouvoir regarder President Curtis et finir par oublier que c’est un spin-off.

Rick et Morty apparaissent bien dans la première, comme un passage de relais très assumé. Mais pour James Siciliano, le but est surtout de laisser la série respirer, installer ses personnages, ses rapports de force et son ton. Un crossover n’a d’intérêt que si la nouvelle équipe existe déjà par elle-même.

C’est plutôt sain, clairement. Un dérivé qui passe son temps à rappeler sa maison d’origine se condamne vite à n’être qu’une annexe.

Les croisements restent possibles, sans verrou narratif

Pour autant, les créateurs ne ferment aucune porte. Dan Harmon dit en substance qu’une fois la série capable de tenir seule, les croisements pourront commencer. Même univers, mêmes droits, même couloir de bureaux, donc pas de grande négociation façon Freddy contre Jason.

Et non, cela ne veut pas dire que President Curtis disparaît de Rick and Morty. James Siciliano assure qu’ils ne se sentent pas limités de ce côté-là. Dan Harmon ajoute même qu’ils ne vont pas se dire « non, le président a son spin-off » si un épisode de la série mère a besoin d’un simple échange avec lui.

L’important n’est pas encore le crossover. C’est la preuve qu’un univers peut s’étendre sans gonfler artificiellement. Si President Curtis tient la distance, Rick and Morty aura peut-être enfin trouvé la bonne façon de grandir.