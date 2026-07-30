American Horror Story saison 13 pousse le crossover à fond sur FX

Ryan Murphy promet une saison 13 d’American Horror Story pensée comme un grand rassemblement. Avec Jessica Lange, Sarah Paulson et Evan Peters en multi-retour.

En bref American Horror Story revient le 24 septembre 2026

Jessica Lange jouera ses quatre anciens rôles

Ryan Murphy promet le plus grand crossover

Ce que prépare American Horror Story pour sa saison 13 ressemble moins à une suite qu’à un film d’équipe appliqué à la télé d’horreur. Et c’est sans doute la meilleure manière de relancer une franchise qui a perdu son rythme annuel, tout en gardant une vraie aura dès qu’on parle d’Halloween.

Une saison pensée comme un carrefour

Lors d’un passage chez Entertainment Tonight à la première mondiale de The Shards, Ryan Murphy a enfin posé des mots précis sur le projet. Sa comparaison avec The Avengers n’est pas là pour faire joli. L’idée, c’est que toutes les saisons se retrouvent, pas seulement une variation autour de Coven.

La mécanique annoncée est simple sur le papier, et assez massive dans les faits. Des personnages venus d’époques différentes d’American Horror Story se réuniraient pour affronter un mal ultime. Bon, ce genre de promesse peut vite sentir le fan service. Mais ici, le casting donne du poids à l’ensemble.

Paulson, Peters, Lange, le retour en mode démultiplié

Le détail qui change tout, c’est le nombre de rôles joués par les visages historiques. Sarah Paulson doit interpréter six ou sept personnages, tandis qu’Evan Peters en jouerait cinq. Pour une série qui a toujours aimé recycler ses acteurs comme un théâtre de troupe, on passe là à l’échelle au-dessus.

Et puis il y a Jessica Lange. Comme elle n’a incarné que quatre personnages dans la franchise, son retour devient beaucoup plus lisible. Elle devrait reprendre Constance Langdon de Murder House, Sister Jude Martin de Asylum, Fiona Goode de Coven et Elsa Mars de Freak Show. Clairement, pour les fans de la première heure, c’est le gros morceau.

Le grand méchant, l’autre inconnue qui compte

Là où l’annonce reste plus floue, c’est sur l’adversaire. Ryan Murphy parle d’un ennemi final capable de forcer tous ces retours. Résultat ? On comprend la promesse narrative, pas encore sa forme.

C’est d’autant plus intéressant qu’American Horror Story a déjà joué la carte du crossover avec Apocalypse et son Antéchrist. Du coup, la saison 13 doit trouver plus haut, plus large ou simplement plus malin. Sinon, l’effet réunion géante risque de dépasser l’enjeu dramatique.

Une absence confirmée et une date désormais calée

Tout le monde ne sera pas de la partie. Malgré une présence annoncée auparavant, Ariana Grande a finalement quitté le projet à cause d’un conflit de calendrier avec sa tournée.

Le reste, lui, avance déjà. La production est en cours et la diffusion sur FX est fixée au 24 septembre 2026. Ce que vend cette saison, au fond, dépasse la simple nostalgie. Si ça tient à l’écran, American Horror Story peut redevenir un rendez-vous, pas juste un souvenir de grande franchise TV.