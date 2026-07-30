Spider-Man: Brand New Day cache bien une scène post-générique

Le nouveau Spider-Man avec Tom Holland a bien un bonus après le générique. Mais il faut savoir à quoi s’attendre avant de rester assis jusqu’au bout.

En bref Une seule scène, tout à la fin

Pas de révélation majeure pour la suite

Utile surtout aux complétistes Marvel

Oui, il y a bien une scène post-générique dans Spider-Man: Brand New Day. Mais il faut tempérer vos attentes. Elle n’arrive pas au milieu du générique, seulement à la toute fin, et elle ressemble davantage à une courte coda qu’à un gros caillou semé pour l’avenir du MCU.

Rester jusqu’au bout, oui, mais sans faux espoirs

Si vous espérez un choc façon grande annonce, ce n’est pas ce film-là. La séquence de fin n’est ni essentielle à la compréhension du récit, ni construite comme une révélation majeure sur le futur de Spider-Man. En gros, les spectateurs qui veulent tout voir peuvent patienter. Les autres peuvent sortir sans avoir raté quelque chose de décisif.

C’est d’ailleurs assez cohérent avec la manière dont les films Spider-Man ont souvent traité cet exercice. Là où Marvel Studios a habitué le public à guetter chaque scène bonus comme un teaser déguisé, cette branche-là de la franchise a déjà préféré des clins d’œil plus modestes, parfois purement internes à son univers.

Un film observé de près pour une raison simple

Cette fois, la question pèse plus lourd. Pas tellement pour la scène elle-même, plutôt pour le contexte. L’univers Sony centré sur les personnages liés à Spider-Man, mais sans Spider-Man, est présenté comme terminé. Et on ne sait toujours pas avec certitude si le héros reviendra dans Avengers: Doomsday.

Du coup, pas mal de regards se tournent vers Brand New Day pour tenter d’y lire la suite. Sauf que le film ne transforme pas son post-générique en panneau indicateur géant. C’est presque à contre-courant de l’obsession actuelle pour l’installation du prochain chapitre, et franchement, ce n’est pas plus mal.

Peter Parker arrive à un point de bascule

Il faut dire que le personnage arrive chargé. Le Peter Parker de Tom Holland a déjà traversé une quantité absurde d’épreuves dans le MCU, entre identité révélée au monde entier, morts brutales sous ses yeux, versions alternatives de lui-même et sacrifice final qui efface jusqu’au souvenir qu’ont ses proches de lui.

Le synopsis du film pose un cadre assez net. Marvel explique que Peter, désormais entièrement absorbé par sa lutte contre le crime dans un monde qui l’a oublié, supporte aussi la douleur de voir ses anciens amis avancer sans lui. Ce tiraillement déclenche un changement qu’il ne maîtrise peut-être pas, alors qu’une nouvelle menace frappe la ville, un puissant adversaire que personne ne peut même voir.

Un casting familier autour d’un Spider-Man isolé

Autour de Tom Holland, on retrouve Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Michael Mando, Tramell Tillman et Mark Ruffalo. Une distribution solide, avec un centre de gravité très clair, un héros plus seul que jamais.

Et c’est peut-être ça, le vrai signal. Pas une scène cachée qui change tout, mais un film qui place Spider-Man à un endroit plus fragile, plus incertain, au moment même où Marvel regarde déjà vers Avengers: Secret Wars, seul film du studio annoncé pour 2027. La suite existe, oui. Mais elle ne passe pas forcément par un teaser de dix secondes.