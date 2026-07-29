Hunger Games relance ses films au cinéma, avec un aperçu du prochain opus

Les cinq films Hunger Games reviennent au cinéma dès septembre avec des extraits inédits de Sunrise on the Reaping. Mais il faudra payer séance par séance.

En bref Cinq films reviennent au cinéma en septembre

Chaque séance inclura un extrait inédit du nouveau film

Le film sur Haymitch sort le 30 novembre

Le prochain vrai aperçu de Sunrise on the Reaping aura un prix. Lionsgate a mis en vente les billets pour la ressortie en salles des cinq films The Hunger Games, et chaque projection comprendra un nouvel extrait du long métrage attendu en novembre. Le piège est assez limpide, si vous voulez voir tous les aperçus, il faudra acheter un ticket pour chaque film.

Un avant-goût, mais billet obligatoire

L’annonce est tombée lundi. Les cinq volets concernés sont The Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay Part 1, Mockingjay Part 2 et The Ballad of Songbirds et Snakes. Chacun reviendra au cinéma pour une seule soirée.

Ce n’est donc pas une simple ressortie nostalgique avant le nouvel épisode. Lionsgate et Fathom Entertainment y ajoutent des extraits inédits de Sunrise on the Reaping. En gros, le studio transforme la promo en événement payant, ce qui est habile, mais quand même assez exigeant pour les fans les plus complétistes.

Pourquoi ce film est attendu bien au-delà du simple préquel

Si l’idée peut sembler un peu lourde, elle tombe sur un film que les fans attendent vraiment. Haymitch va enfin passer au premier plan, et ce n’est pas un détail dans l’univers de Hunger Games.

Dans la saga d’origine et dans les livres, son parcours restait surtout résumé à une donnée cruciale, il a remporté les 50e Hunger Games, soit le deuxième Quarter Quell. On savait aussi que cette victoire l’avait laissé profondément marqué. Mais pas mal de zones restaient floues. Suzanne Collins a justement rouvert cette porte en 2025 avec la publication du roman Sunrise on the Reaping.

Le vrai enjeu, c’est le lien avec la saga originale

L’autre point qui change tout, c’est le retour annoncé de Jennifer Lawrence et Josh Hutcherson dans les rôles de Katniss et Peeta. Là, on ne parle plus seulement d’un détour par le passé de Haymitch, mais d’une vraie reconnexion avec les premiers films.

On sait encore peu de choses sur la manière dont cette réunion va s’intégrer au récit. Et c’est précisément ce qui donne du poids à ces extraits projetés en salles. Ils pourraient éclaircir le lien entre ce nouveau film et les premiers chapitres de la franchise, pas juste montrer quelques images pour faire monter la sauce.

Les dates à retenir

Les cinq films reviennent au cinéma à partir du 3 septembre sous la bannière de Lionsgate et Fathom Entertainment. Les séances sont annoncées comme des événements d’une nuit chacun.

Puis viendra le morceau central. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping sortira en salles le 30 novembre. Et derrière l’opération promo, on voit déjà la vraie question pour la franchise, comment continuer à faire vivre son passé sans simplement le recycler.