Les liens majeurs entre The Ballad of Songbirds and Snakes et les films Hunger Games

Une plongée dans les origines de la saga Hunger Games

Préparez-vous à un voyage dans le temps avec le film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, qui nous ramène 64 ans avant les exploits de Katniss Everdeen et Peeta Mellark. Cette préquelle, riche en références aux quatre premiers films de la saga, nous dévoile les jeunes années de Coriolanus Snow et son ascension vers le pouvoir.

Les liens avec la saga originale

Si aucun des acteurs originaux n’apparaît dans la préquelle, le film regorge de noms, de lieux et de chansons familiers pour ceux qui ont suivi la saga. Des personnages emblématiques, tels que Coriolanus Snow, sont au cœur de l’histoire, et de nombreux éléments servent à présager le destin de Snow lorsqu’il règne sur Panem.

Le lien le plus évident entre la préquelle et les quatre premiers films Hunger Games est sans doute Coriolanus Snow, mieux connu sous le nom de Président Snow. Le livre dont le film est tiré est raconté du point de vue du jeune Coriolanus, qui devient mentor lors des 10ème Hunger Games. Le film adapte cette histoire et explique comment Snow se transforme en le leader impitoyable que les fans rencontrent 64 ans plus tard.

Des éléments emblématiques dévoilés

La préquelle révèle notamment l’origine de la mélodie “The Hanging Tree”, écrite par Lucy Gray Baird, la lauréate des 10ème Hunger Games. De même, le film met en scène les premiers mentors des Hunger Games, qui sont des étudiants de l’Académie plutôt que des anciens vainqueurs des Jeux. Le film nous fait aussi découvrir Tigris Snow, la cousine de Coriolanus, déjà apparue dans un film précédent.